Košarac: OHR falsifikuje Dejton, pripisao sebi status "ad hok međunarodne institucije"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da ono što se danas može pročitati na zvaničnoj internet stranici OHR-a predstavlja školski primjer političkog i pravnog falsifikovanja Dejtonskog sporazuma.

"Naime, OHR je sebi pripisao status "ad hok međunarodne institucije - iako je Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma definisano isključivo postojanje visokog predstavnika i njegovog osoblja, a ne bilo kakve ad hok međunarodne institucije", rekao je Košarac Srni.

Istovremeno, ističe Košarac, sebi su dodali i nadležnost "nadgledanje implementacije civilnih aspekata Mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u BiH", a koje nigdje ne postoje u Dejtonskom sporazumu.

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"Posebno je zabrinjavajuće što se na sajtu OHR-a pokušava stvoriti utisak da je takozvani PIK, tijelo koje uopšte nije predviđeno ni Dejtonskim sporazumom ni Ustavom BiH, navodno "razrađujući Aneks 10" dao visokom predstavniku pravo da nameće zakone. To nije tačno. Takva ovlašćenja ne postoje u Aneksu 10, niti u tzv. Bonskoj deklaraciji, na koju se pozivaju", istakao je Košarac.

Kada neko mora da falsifikuje sopstvenu pravnu osnovu, navodi Košarac, onda je jasno da tu pravnu osnovu i nema.

"Zato je krajnje vrijeme da se prestane sa decenijama dugom praksom političkog nasilja nad Dejtonskim sporazumom, koje se pokušava opravdati samovoljnim tumačenjima i naknadno izmišljenim ovlašćenjima", dodao je Košarac.

Poručio je da OHR ne može postati ono što nije zapisano u Dejtonskom sporazumu, niti se falsifikatima može stvoriti legitimitet koji nikada nije postojao, prenosi Srna.