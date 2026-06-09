Minić: Linija Tivat-Banjaluka korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom

Autor:ATV
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Nova avio-linija Tivat-Banjaluka još je jedan korak ka boljoj povezanosti Republike Srpske sa regionom, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
- Ponosan sam što građani sada za svega 35 minuta mogu stići do crnogorskog primorja. Nastavljamo da ulažemo u razvoj Aerodroma Banjaluka i otvaranje novih destinacija, jer jačanje saobraćajne povezanosti znači više prilika za turizam, privredu i sve naše građane - istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Nova avio-linija Tivat-Banjaluka još je jedan korak ka boljoj povezanosti Republike Srpske sa regionom. Ponosan sam što građani sada za svega 35 minuta mogu stići do crnogorskog primorja. Nastavljamo da ulažemo u razvoj Aerodroma Banjaluka i otvaranje novih destinacija, jer jačanje…— Savo Minić (@minic_savo) June 9, 2026
Podsjećamo, prvi putnici promotivnog leta Tivat-Banjaluka sletili su danas na banjalučki aerodrom, a ova avio linija između Republike Srpske i Crne Gore okarakterisana je kao veoma važna.
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