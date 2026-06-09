Puhovac-Hasičević: Fokus - suzbijanje sive ekonomije

Potrebno je jačati saradnju u oblasti trgovine i turizma, s posebnim fokusom na suzbijanje sive ekonomije i unapređenje zaštite potrošača, istakli su danas resorni ministri Republike Srpske i Federacije BiH, na sastanku, koji je održan u Banjaluci.

Potrebno je, navode, uskladiti propise i zajedničke aktivnosti kada je riječ o kontroli poslovanja iznajmljivača smještaja putem digitalnih platformi.

Razgovarano je i o mjerama za zaštitu životnog standarda građana, uključujući ograničavanje marži i kontrolu cijena određenih proizvoda.

"Imamo još neke mjere koje možemo da uradimo ali nećemo sada posezati za njima .Taj prvi talas poskupljenja goriva koji će se vjerovatno odraziti u naredna dva do tri mjeseca , tako da ćemo ostaviti ove stvari da vidimo kako će reagovati ono što smo sada donijeli. A što se tiče daljih mjera, razmatramo i sve su opcije na stolu", istakao je Ned Puhovac ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Ministar trgovine FBiH Amir Hasičević podsjeti je da na naftu i naftne derivate imaju iste mjere kao Republika Srpska što se tiče ograničenja marži.

"Mi u Federaciji pored toga imao sistem kontrola prometa nafte i naftnih derivata i naši građani putem aplikacije mogu da pronađu gdje gorivo najjeftinije", naveo je Hasičević.