Puhovac-Hasičević: Fokus - suzbijanje sive ekonomije

Autor:ATV
Komentari:0
Potrebno je jačati saradnju u oblasti trgovine i turizma, s posebnim fokusom na suzbijanje sive ekonomije i unapređenje zaštite potrošača, istakli su danas resorni ministri Republike Srpske i Federacije BiH, na sastanku, koji je održan u Banjaluci.
Potrebno je, navode, uskladiti propise i zajedničke aktivnosti kada je riječ o kontroli poslovanja iznajmljivača smještaja putem digitalnih platformi.
Razgovarano je i o mjerama za zaštitu životnog standarda građana, uključujući ograničavanje marži i kontrolu cijena određenih proizvoda.
"Imamo još neke mjere koje možemo da uradimo ali nećemo sada posezati za njima .Taj prvi talas poskupljenja goriva koji će se vjerovatno odraziti u naredna dva do tri mjeseca , tako da ćemo ostaviti ove stvari da vidimo kako će reagovati ono što smo sada donijeli. A što se tiče daljih mjera, razmatramo i sve su opcije na stolu", istakao je Ned Puhovac ministar trgovine i turizma Republike Srpske.
Ministar trgovine FBiH Amir Hasičević podsjeti je da na naftu i naftne derivate imaju iste mjere kao Republika Srpska što se tiče ograničenja marži.
"Mi u Federaciji pored toga imao sistem kontrola prometa nafte i naftnih derivata i naši građani putem aplikacije mogu da pronađu gdje gorivo najjeftinije", naveo je Hasičević.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
21 h0
Ekonomija
1 d0
Ekonomija
1 d0
Najnovije
16
42
16
36
16
35
16
29
16
23
Trenutno na programu