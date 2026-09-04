Darko Mladić: Moj otac je ubijen na moje oči

Sin generala Ratka Mladića Darko Mladić istakao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i adekvatno nedozvoljenu medicinsku terapiju tokom boravka u pritvorskoj jedinici.

Na održanoj konferenciji za medije, Darko Mladić je emotivno govorio o posljednjim danima svog oca i zdravstvenom tretmanu koji je imao.

"Ono što je za mene najmučniji period jeste bio posljednja dva mjeseca kada je na moje oči ubijen moj otac. Moj lični stav i stav porodice jeste da je izvršeno ubistvo mog oca generala Ratka Mladića u haškom tribunalu nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti", rekao je Darko Mladić.

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Porodica Mladić je u više navrata tokom proteklih godina upozoravala na loše zdravstveno stanje generala i tražila njegovo puštanje na liječenje na slobodi, tvrdeći da mu u Hagu nije pružena adekvatna medicinska njega.

Nakon njegove smrti, članovi porodice poručuju da će insistirati na utvrđivanju svih okolnosti i odgovornosti medicinskog tima u Haškom tribunalu.