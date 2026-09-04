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Minić: Proširiti poslovnu saradnju sa kineskim partnerima

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04.09.2026 11:14

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Srpska u velikom investicionom ciklusu, zbog čega je pozitivno da se proširi privredna saradnja između kineskih i domaćih privrednika.

Minić je u Banjaluci izrazio zadovoljstvo zbog realizacije aktuelnih i drugih velikih poslova sa kineskim partnerima, a pogotovo onih koji se odnose na putnu infrastrukturu, energetske i zdravstvene projekte u Republici Srpskoj.

"Smatram da već postoji jedna sigurnost kineskih partnera, ali i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske da danas možemo da proširimo međusobnu saradnju i u drugim oblastima", rekao je novinarima Minić.

On je ocijenio da je današnji Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije dobro pripremljen i da će doprinijeti postizanju kompatibilnosti između privrednika iz Kine i Srpske.

"Ne sumnjam da će današnji forum omogućiti još širi spektar saradnje između domaćih i kineskih privrednika, a Vlada Srpske je tu da na svaki način pomogne", rekao je Minić.

Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije počeo je danas u Banjaluci u organizaciji Privredne komore i Vlade Srpske, kao i u prisustvu brojnih republičkih zvaničnika, kineskih i domaćih privrednika.

Forumu u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvovali su predsjednik Srpske Siniša Karan, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, direktor Investiciono-razvojne banke Srpske Nedeljko Ćorić i brojni predstavnici kineskih kompanija.

Forum okuplja predstavnike institucija i poslovne i akademske zajednice Srpske sa predstavnicima kineskih kompanija i institucija s ciljem unapređenja međusobne privredne saradnje, predstavljanja investicionih potencijala Srpske i otvaranja novih mogućnosti za poslovna partnerstva i ulaganja.

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premijer Republike Srpske

Savo Minić

Republika Srpska

kineske investicije

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