Počeo Forum Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije

Autor:ATV redakcija
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Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije počeo je danas u Banjaluci u organizaciji Privredne komore i Vlade Srpske, kao i u prisustvu brojnih republičkih zvaničnika, kineskih i domaćih privrednika.
Forumu u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić i ministri, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, direktor Investiciono-razvojne banke Srpske Nedeljko Ćorić i brojni predstavnici kineskih kompanija.
Forum okuplja predstavnike institucija i poslovne i akademske zajednice Srpske sa predstavnicima kineskih kompanija i institucija s ciljem unapređenja međusobne privredne saradnje, predstavljanja investicionih potencijala Srpske i otvaranja novih mogućnosti za poslovna partnerstva i ulaganja.
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