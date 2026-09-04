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Počeo Forum Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije

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04.09.2026 10:44

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Форум Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније
Foto: ATV / Branko Jović

Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije počeo je danas u Banjaluci u organizaciji Privredne komore i Vlade Srpske, kao i u prisustvu brojnih republičkih zvaničnika, kineskih i domaćih privrednika.

Forumu u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić i ministri, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, direktor Investiciono-razvojne banke Srpske Nedeljko Ćorić i brojni predstavnici kineskih kompanija.

Форум
Forum
ATV / Branko Jović

Forum okuplja predstavnike institucija i poslovne i akademske zajednice Srpske sa predstavnicima kineskih kompanija i institucija s ciljem unapređenja međusobne privredne saradnje, predstavljanja investicionih potencijala Srpske i otvaranja novih mogućnosti za poslovna partnerstva i ulaganja.

Форум
Forum
ATV / Branko Jović

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Tagovi :

Forum

Kina

Investicije

Komentari (2)

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