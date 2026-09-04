Krajišnici posvetili pjesmu generalu Mladiću: Dobro doš'o kući, đenerale

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Foto: ATV

Grupa Krajišnika, koji vole i poštuju generala Ratka Mladića, koji je preminuo 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, a čije je tijelo juče dopremljeno u Beograd, posvetila mu je pjesmu pod nazivom "Dobro doš'o kući, đenerale".

Pročitajte tekst pjesme: Ne čuje se više motorola Ugašene veze sa centrale Samo jedna ostaje parola Dobro doš'o kući, Đenerale. Ko bi mog'o zaboravu dati U planini borbe i rafale Ime će ti vječno postojati Dobro doš'o kući, Đenerale. Probali su nemoralni ljudi Da krivicu na nedužnog svale Kako dželat vitezu da sudi Dobro doš'o kući, Đenerale. A htjeli su da skupe sektaše U tajnosti da ti tijelo spale Al' ne smiju, mrtvog te se plaše Dobro doš'o kući, Đenerale. U raju si danas srpski sine U svakom se hramu svijeće pale Voljen bićeš s obje strane Drine Vječna slava srpski Đenerale! (Srna)

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