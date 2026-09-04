Krajišnici posvetili pjesmu generalu Mladiću: Dobro doš'o kući, đenerale

Autor:ATV redakcija
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Grupa Krajišnika, koji vole i poštuju generala Ratka Mladića, koji je preminuo 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, a čije je tijelo juče dopremljeno u Beograd, posvetila mu je pjesmu pod nazivom "Dobro doš'o kući, đenerale".
Pročitajte tekst pjesme:
Ne čuje se više motorola
Ugašene veze sa centrale
Samo jedna ostaje parola
Dobro doš'o kući, Đenerale.
Ko bi mog'o zaboravu dati
U planini borbe i rafale
Ime će ti vječno postojati
Dobro doš'o kući, Đenerale.
Probali su nemoralni ljudi
Da krivicu na nedužnog svale
Kako dželat vitezu da sudi
Dobro doš'o kući, Đenerale.
A htjeli su da skupe sektaše
U tajnosti da ti tijelo spale
Al' ne smiju, mrtvog te se plaše
Dobro doš'o kući, Đenerale.
U raju si danas srpski sine
U svakom se hramu svijeće pale
Voljen bićeš s obje strane Drine
Vječna slava srpski Đenerale!
(Srna)
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