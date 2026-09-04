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Krajišnici posvetili pjesmu generalu Mladiću: Dobro doš'o kući, đenerale

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04.09.2026 09:39

Komentari:

3
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Foto: ATV

Grupa Krajišnika, koji vole i poštuju generala Ratka Mladića, koji je preminuo 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, a čije je tijelo juče dopremljeno u Beograd, posvetila mu je pjesmu pod nazivom "Dobro doš'o kući, đenerale".

Pročitajte tekst pjesme:

Ne čuje se više motorola

Ugašene veze sa centrale

Samo jedna ostaje parola

Dobro doš'o kući, Đenerale.

Ko bi mog'o zaboravu dati

U planini borbe i rafale

Ime će ti vječno postojati

Dobro doš'o kući, Đenerale.

Probali su nemoralni ljudi

Da krivicu na nedužnog svale

Kako dželat vitezu da sudi

Dobro doš'o kući, Đenerale.

A htjeli su da skupe sektaše

U tajnosti da ti tijelo spale

Al' ne smiju, mrtvog te se plaše

Dobro doš'o kući, Đenerale.

U raju si danas srpski sine

U svakom se hramu svijeće pale

Voljen bićeš s obje strane Drine

Vječna slava srpski Đenerale!

(Srna)

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Ratko Mladić

pjesma

Krajišnici

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Komentari (3)

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