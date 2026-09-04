Trik za brže topljenje sala sa stomaka: Pijte svako jutro vodu sa ovim začinom

Voda sa biberom, koju neki piju ujutru na prazan stomak, sve se češće pominje kao jedan od načina za podršku procesu mršavljenja. Vrećica bibera nalazi se gotovo u svakoj kuhinji, ali malo ko na njega gleda kao na nešto više od začina.

Zašto crni biber nije samo začin za jelo

Crni biber ne služi samo za poboljšavanje ukusa jela, već se njegov glavni aktivni sastojak, piperin, proučava i zbog mogućeg uticaja na metabolizam i tjelesnu težinu.

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Piperin biberu daje prepoznatljiv ukus i aromu, a pojedina istraživanja ukazuju da bi mogao da utiče na metaboličke procese, apetit i stvaranje masnih ćelija.

Ipak, biber nije čarobno rješenje za višak kilograma. Na gubitak tjelesne mase najviše utiču uravnotežena ishrana, odgovarajući unos kalorija i redovna fizička aktivnost.

Gdje sve biber može biti koristan

Podstiče potrošnju energije – piperin se povezuje sa termogenezom, procesom u kojem organizam proizvodi toplotu i troši energiju.

Može uticati na osjećaj gladi – intenzivan ukus začina kod nekih ljudi može doprinijeti osjećaju sitosti i smanjiti želju za dodatnim obrocima.

Može uticati na stvaranje masnih ćelija – postoje naznake da piperin može uticati na procese povezane sa stvaranjem masnih ćelija.

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Može imati uticaj na metabolizam glukoze – neka istraživanja ispituju mogući uticaj piperina na osjetljivost na insulin i regulaciju šećera u krvi.

Kako biber možete uvrstiti u ishranu

Topla voda i biber

U čašu tople vode dodajte malu količinu svježe mljevenog bibera. Nema potrebe koristiti velike količine, a ako vam napitak prija, možete ga uvrstiti u jutarnju rutinu.

Biber, limun i med

U toplu vodu dodajte prstohvat bibera, kašičicu limunovog soka i malo meda. Napitak se može popiti prije obroka.

Čaj od đumbira i bibera

U vodu dodajte komadić đumbira i prstohvat bibera, pa prokuvajte. Procijedite, a limun ili med dodajte po želji.

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Nijedan od ovih napitaka nije zamjena za obrok, niti će sam po sebi istopiti masne naslage. Najviše smisla ima da biber bude dio raznovrsne ishrane i zdravih životnih navika.

Ako vam ukus u početku smeta, počnite sa vrlo malom količinom.

Zeleni čaj sa biberom

U šolju zelenog čaja možete dodati prstohvat mljevenog bibera. Međutim, imajte na umu da zeleni čaj sadrži kofein, pa ga nije dobro pretjerano konzumirati, prenosi Glas Srpske.

Jogurt sa biberom

U običan ili grčki jogurt možete dodati malu količinu mljevenog bibera. Takva kombinacija može biti lagana užina.

Zlatno mlijeko sa biberom

U toplo mlijeko sa kurkumom dodajte prstohvat bibera. Napitak se tradicionalno koristi kao večernji napitak.

Kao začin u jelima

Najjednostavniji način da povećate unos bibera jeste da ga koristite kao začin u salatama, supama, povrću, jajima i drugim jelima.

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Moguće neželjene reakcije

Iako se biber u uobičajenim količinama smatra bezbjednim za većinu ljudi, veće količine mogu izazvati:

nadražaj želuca ili gorušicu

probleme sa varenjem

pojačano dejstvo nekih lijekova, jer piperin može uticati na njihov metabolizam

alergijske reakcije kod osjetljivih osoba

Ako već imate zdravstvenih problema ili koristite terapiju, posavjetujte se sa ljekarom prije nego što značajno povećate unos bibera.