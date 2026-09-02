Kako prepoznati pravo maslinovo ulje u marketu?

Boce na polici izgledaju gotovo isto, slova na etiketi su sitna, a cijene se razlikuju višestruko. Zato maslinovo ulje nije proizvod koji se bira na prvu loptu.

Ekstra djevičansko se ubraja među kvalitetnije masnoće koje koristimo u kuhinji, jer nosi mononezasićene masti i uz njih vitamin E i vitamin K.

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Uzeti prvu bocu na kojoj piše „ekstra djevičansko“ nije provjera. Najjednostavniji način da napravite bolji izbor jeste da pročitate šta tačno stoji na deklaraciji.

Prednja strana boce vam kaže prvu stvar

Džordan Havort, klinički fiziolog koji se bavi ishranom i zdravljem crijeva, kaže da kupci najčešće preskoče upravo taj korak, čitanje etikete. Po njegovim savjetima, u prodavnici vrijedi pogledati nekoliko podataka, ali jedan nosi najviše težine.

Kada na boci stoji „ekstra djevičansko maslinovo ulje“, radi se o nerafinisanom ulju dobijenom mehaničkim putem. U toj kategoriji nema hemijskih postupaka rafinacije. Sama oznaka, međutim, nije jedini podatak koji treba da vas zanima.

Porijeklo maslina se krije na zadnjoj etiketi

Sledeći podatak stoji na deklaraciji i tiče se porijekla. Tu bi jasno trebalo da piše odakle masline dolaze ili gde je ulje proizvedeno. Proizvođači nekad mešaju masline iz više zemalja, a to samo po sebi ne znači da je ulje slabo.

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Tu većina nas griješi. Sliku na etiketi, ime brenda i cijenu pamtimo, a bocu nikad ne okrenemo. Ta radnja traje nekoliko sekundi i daje vam više od svega što ste do tada vidjeli na polici.

Šta o kvalitetu maslinovog ulja govori opis proizvodnje?

Zadržite se na opisu načina proizvodnje. Na jednoj boci koju je Havort pokazao piše da je to ulje „vrhunskog kvaliteta, dobijeno isključivo mehaničkim putem, direktno iz maslina“. Takva rečenica govori više od najlepšeg dizajna ambalaže.

Kod ekstra djevičanskog presudno je da je ulje dobijeno mehanički, bez hemijske ekstrakcije i rafinacije. Tako mu ostaju prirodna svojstva. Zato sljedeći put ne ubacujte bocu u korpu i nastavljajte dalje, nego je okrenite i pročitajte deklaraciju.

Cijena nije dokaz da je maslinovo ulje dobro

Skuplja boca ne postaje najbolja zato što je skuplja, a jeftinija ne mora biti loša. Korisnije vam je da provjerite kategoriju, porijeklo i način proizvodnje, jer tako birate ono što vam zaista treba.

Ni ambalaža nije sitnica. Tamno staklo štiti ulje od svetlosti, a svetlost mu tokom čuvanja kvari kvalitet. Kod kuće mu nađite tamno i hladnije mesto, dalje od šporeta i sunca koje udara kroz prozor. U malim panel-kuhinjama boca najčešće stoji baš pored ringle, na najgorem mogućem mjestu.

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Prije nego što boca završi u korpi, prođite ovo:

Da li jasno stoji ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Šta na etiketi piše o porijeklu.

Kako je ulje dobijeno.

Da li ga ambalaža čuva od svjetlosti.

Gdje će stajati kod vas u kuhinji.

Stručnost vam za ovo ne treba. Treba vam nekoliko sekundi više nad etiketom. Razlika između dobre i promašene kupovine retko je skrivena u nekoj komplikovanoj tajni, ona stoji ispisana na boci koju već držite u ruci.

(Krstarica)