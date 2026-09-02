Za unapređenje zdravstva u Srpskoj 45 miliona evra

Autor:ATV redakcija
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Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić potpisali su danas u Banjaluci supsidijarni sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za "Projekat unapređenja zdravstvenih sistema – dodatno finansiranje", ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku.
Potpisivanju je prisustvovao i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite, te smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema.
Posebna pažnja biće posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.
Istovremeno jačaće upravljanje i finansijska održivost zdravstvenih ustanova putem novog sistema finansijskog izvještavanja, upravljanja dugovima izmirenjem poreskih obaveza i korištenjem informacionih tehnologija.
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