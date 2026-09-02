Dodik: Planirano 80 miliona za prvu fazu razvoja Instituta "Dr Miroslav Zotović"

Za projekat razvoja i modernizacije Instituta "Dr Miroslav Zotović" već postoji čitav master plan koji se može fazno realizovati tokom narednih godina, a za čiju prvu fazu je predviđeno 80 miliona KM, dok je procijenjena vrijednost kompletnog projekta veća od 500 miliona KM, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.

On je novinarima nakon prezentacije novih projekata i aktivnosti Instituta "Dr Miroslav Zotović" rekao da je velika prednost to što već postoji konkretan plan, a ne samo ideja.

"Jedno je kada dođete i kažete da imate ideju, a drugo kada pred sobom imate crteže, planove i konkretno definisane faze razvoja. Zato dajem punu podršku ovom projektu, kojeg ćemo prihvatiti i realizovati fazno. To je veliki projekat, ali Republika Srpska to može da uradi u narednim godinama", poručio je Dodik.

On je podsjetio da je riječ o prostoru koji je godinama bio zapušten, ali koji je zahvaljujući inicijativi i istrajnosti dobio novu perspektivu, prenosi "Srna".

"Nismo željeli da rušimo stari objekat, već smo ga ostavili, adaptirali i danas se koristi. Sve ostalo je novo. Na prostoru gdje je ranije bio hotel sada je savremena operaciona sala, dok se objekat u kojem je nekada bio Slatex pretvara u sadržaj koji želimo da razvijamo", rekao je Dodik.

On je dodao da su godinama postojali problemi i neusklađenosti koje je trebalo riješiti, ali da je, prije svega, bilo potrebno imati volju da se istraje.

"Mnoge godine ovo je bilo zapušteno, trebalo je vremena da se riješe sve neusklađenosti i, prije svega, trebalo je imati želju da se istraje i nešto napravi. Bez te istrajnosti, a posebno bez inicijative direktora Instituta Gorana Talića, bilo bi teško doći do ovoga što danas imamo", poručio je Dodik.

On je naglasio da je upravo inicijativa za današnje okupljanje potekla od Talića, s ciljem da se na jednom mjestu okupe svi koji mogu donijeti odluke i pružiti podršku projektu.

Prema njegovim riječima, ova javna ustanova ima dvije karakteristike koje je posebno izdvajaju i stavljaju u fokus kada je riječ o podršci projektu.

"Prva je činjenica da danas više od hiljadu ljudi čeka da dođe ovdje, a taj broj je u jednom trenutku dostizao i 4.000 ljudi. I sam sam, kao predsjednik, mnogo puta bio pozvan i zamoljen da pokušam pomoći ljudima koji čekaju", rekao je Dodik.

Druga važna stvar je, naglasio je on, što je riječ o ustanovi koja ostvaruje profit.

"Veoma je rijetko da ustanove ovakvog tipa, posebno one u javnom vlasništvu, u cijelom regionu pokazuju da mogu ostvarivati profit. Ovdje se ulaže, a određena sredstva se ostvaruju kroz rad same ustanove. To omogućava da se planira i da se na vrijeme projektuje razvoj", stav je Dodika.

Govoreći o mogućnosti javno-privatnog partnerstva, Dodik je naveo da nije protiv takvog modela, ali da on mora biti efikasan i brzo realizovan.

On je naglasio da Republika Srpska mora zadržati nadležnost nad ključnim resursima i funkcijama ustanove, uključujući termalnu vodu, ali i da će razvoj ovog prostora u budućnosti otvoriti mogućnost za dolazak privatnog kapitala.

"Kada sve završimo, vjerovatno će ovo biti zona u kojoj će privatni kapital željeti da gradi nove hotele i druge sadržaje. Ja bih volio da već sada postoje ozbiljni privatni partneri koji će nam reći da žele da ulože. Međutim, njih trenutno nema. Ljudi još nisu prepoznali taj potencijal", kaže Dodik.

On je posebno naglasio značaj stručnog kadra i zaposlenih, ističući da nijedna zgrada niti savremena oprema ne mogu zamijeniti čovjeka.

"Možete napraviti kakvu god želite zgradu i nabaviti kakvu god želite aparaturu, ali bez stručnih ljudi nema uspjeha. Gledali smo to u različitim zdravstvenim ustanovama. Nabave se najbolji aparati, a onda nakon godinu dana čujemo da oprema stoji u hodniku jer ljudi ili ne žele da je koriste ili se usmjeravaju prema privatnom sektoru", rekao je Dodik.

On je dodao da u ovoj ustanovi takvog problema nema.

"Ovdje se sve koristi maksimalno. Međutim, svjesni smo da bez stručnih ljudi ovaj projekat nećemo moći razvijati. Sutra, kada bude i robotizacija svega i svačega, čovjek će i dalje biti nezamjenjiv. Ova vrsta rehabilitacije je pristup pacijentu i sve ono što se ovdje pruža kao usluga ne može funkcionisati bez ljudi", istakao je Dodik.

Zbog toga, rekao je Dodik, posebnu pažnju treba posvetiti privlačenju mladih stručnjaka i stvaranju uslova da svoj profesionalni život grade upravo ovdje.