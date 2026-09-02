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Kojić: Zahvalnost odbornicima koji su podržali inicijativu za smjenu Đozića

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02.09.2026 12:32

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Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице
Foto: ATV

Porodice srpskih žrtava zahvalile su odbornicima Kolegijuma Skupštine opštine Srebrenica za podršku inicijativi za smjenu načelnika Odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića koji je na društvenim mrežama vrijeđao generala Ratka Mladića.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić rekao je Srni da je Kolegijum podržao da inicijativu Organizacije za smjenu Đozića bude uvrštena na dnevni red sjednice parlamenta 8. oktobra.

On je dodao da će porodice pratiti situaciju, ali da sumnjaju da će poslije izbora ova tačka dobiti potrebnu većinu, te će, kako je naveo, u tom slučaju izaći na ulice i iskazati nezadovoljstvo sve dok Đozić ne bude smijenjen.

Фарук Ђозић

BiH

Podnesen zahtjev za smjenu Đozića jer je pogrdno nazivao Ratka Mladića

Prema njegovim riječima, niko nema pravo da u Republici Srpskoj, od koje prima platu, vrijeđa onoga ko je bio na čelu Vojske Republike Srpske koja je stvarala Srpsku, a u kojoj danas Đozić i takvi kao on uživaju sve privilegije.

- Predstavnici naše organizacije tražiće prisustvo toj skupštini na kojoj će biti raspravljano o smjeni Đozića jer na to imamo pravo. Nisu Srbi džaba ginuli da bi danas svako mogao da ih vrijeđa, niti bilo ko da se igra politike na imenu Ratka Mladića - naveo je Kojić.

Zbog toga je apelovao na srpske odbornike da, prije svega, izglasaju smjenu Đozića.

(Srna)

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Branimir Kojić

Faruk Đozić

Srebrenica

Komentari (1)

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