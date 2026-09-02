Automobil je odjednom počeo da troši više goriva? Evo u čemu može biti problem

Nagli skok potrošnje goriva za litar ili dva ne znači automatski da je motor u kvaru.

Vozači najčešće sumnjaju na najskuplje popravke, iako uzrok često leži u mehanici točkova, termostatu ili pritisku u gumama. Prije bilo kakvog odlaska u servis, precizno mjerenje i brza provjera nekoliko ključnih dijelova daju tačan odgovor.

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Netačni podaci na tabli često stvore lažnu paniku. Putni računar prikazuje trenutni prosečni utrošak na koji drastično utiču gradska gužva, kratke relacije i hladno vrijeme. Najpouzdaniji način za mjerenje jeste punjenje rezervoara do vrha, resetovanje kilometraže i dijeljenje sipane količine sa pređenim putem pri sljedećem točenju.

Ako mjerenje potvrdi veću potrošnju, prva adresa za proveru jeste pritisak u gumama. Pad pritiska od svega nekoliko desetinki bara drastično povećava otpor kotrljanja, pa motor troši znatno više energije za održavanje iste brzine. Isti efekat stvaraju neadekvatne gume, loša geometrija točkova, ali i krovni kofer koji narušava aerodinamiku na autoputu.

Čest razlog zašto vozilo gubi snagu i troši više jeste zaglavljeni kočioni klip ili kočiona pločica koja ostaje prislonjena uz disk. Automobil u tom slučaju stalno pruža otpor pri vožnji, slabije ubrzava i naglo usporava čim pustite gas. Ovu pojavu prate miris pregrijanih kočnica i povlačenje vozila u stranu, što zahteva hitnu reakciju servisera zbog bezbjednosti.

Kod dizel motora problem može stvarati i začepljeni DPF filter. Učestale i nedovršene regeneracije ubrizgavaju dodatne količine goriva i stvaraju pritisak u izduvnom sistemu. Takođe, automatski mijenjač koji ne prebacuje u najviši stepen prenosa drži motor na visokim obrtajima i nepotrebno prazni rezervoar.

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Motor tokom hladnog starta radi sa bogatijom smesom i troši više. Vožnja na kratkim relacijama onemogućava motoru da dostigne radnu temperaturu, pa auto konstantno radi u neekonomičnom režimu.

Ukoliko se kazaljka temperature ne podiže ni posle duže vožnje, u kvaru je termostat. Blokirani termostat ostavlja rashladni sistem otvorenim, zbog čega računarska jedinica neprestano dozira više goriva misleći da je motor hladan. Zamena ovog dela je brza i jeftina, a sprečava veliku nepotrebnu potrošnju goriva.

(Telegraf.rs)