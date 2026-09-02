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Pjevačica šokirala izjavama o prostituciji na estradi: 'Dođe gazda i pita koliko koštaš'

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02.09.2026 14:06

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Гоца Божиновска
Foto: Youtube/AmiG Show

Folk pjevačica Goca Božinovska prije izvjesnog vremena govorila je o prostituciji na estradi, pa je otkrila koje su se pjevačice bavile ovim poslom.

Tokom svoje karijere suočavala se sa nepristojnim ponudama a sada je je ispričala neka od svojih neprijatnih iskustava sa nastupa.

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Ona je priznala da zna ko su pjevačice koje se bave ovim poslom, ali i da se i sama tokom karijere na nastupima suočavala sa nepristojnim ponudama.

Goca Božinovska je ispričala da joj je jednom prilikom gazda lokala u kom je pjevala nudio novac za intimne odnose, nakon čega je pobjesnila i više se tamo nikada nije vratila da pjeva.

- Uvijek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš poslije tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvijek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrijede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to", iskrena je bila Božinovska.

Pored estradnog života, pjevačica je prošla i kroz tešku dramu u privatnom životu jer ju je pokojni suprug Zoran Šijan ostavio zbog komšinice. Goca i Gorana su bile prve komšinice i drugarice sve do 1996. godine, kada je Šijan napustio nju i djecu — ćerku Zoranu i sina Miroslava (Mirka) upravo zbog Gorane.

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- Ta žena mi je uništila porodicu, cijeli život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vrijeme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvijek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja", otkrila je pjevačica.

Nakon što je Zoran Šijan ubijen, Goca je u trenucima tuge i brige za porodicu rekla sinu Zlate Petrović da čuva njenog sina Mirka. Danas, pjevačica ističe da se raduje životu i da više ne želi da se vraća u prošlost.

(Telegraf.rs)

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Goca Božinovska

Pjevačica

estrada

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