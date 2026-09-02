Dragana Mirković otkrila šta je doživjela pred kraj braka sa Tonijem: ''Teško mi je palo''

Posljednjih nekoliko mjeseci braka za pjevačicu su bili haotični, a nedavno je otvorila dušu, te rekla šta joj je predstavljalo problem.

- Prvi put sam, pripremajući tadašnje koncerte, bila razdvojena od porodice. Naravno, kao i svaka žena i majka moram da priznam da su mi najviše nedostajala djeca, da se ne lažemo - kazala je Dragana prvo.

- Bila sam razdvojena od porodice jer sam spremala koncert, imala sastanke sa produkcijom oko toga kako će izgledati led ekrani, šta će biti na njima i tako dalje - ispričala je potom Dragana.

Zdravlje Zašto nam vitamin D nedostaje čak i tokom ljeta?

- Dnevno sam imala samo pola sata da izađem na ručak. Nisam bila u mogućnosti da se vraćam u porodični dom. Svega dva ili tri puta sam na dva dana odlazila kući. Teško mi je to palo. Bio je to pakao za mene, ali sam bila svjesna da moram - dodala je Mirkovićeva tom prilikom za "Extra FM".

Dragani su nasljednici centar svijeta.

- Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: "Djeco, šta vam je, pa znate svoju majku". Mama je stijena. Nije sve uvijek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam - rekla je svojevremeno za "Premijeru" Dragana.

(Telegraf.rs)