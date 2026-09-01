Pravda nakon 30 godina: Bivši šef bande proglašen krivim za ubistvo Tupaka

Ovo je prva osuđujuća presuda u slučaju koji je skoro tri decenije važio za jedan od najpoznatijih nerasvijetljenih zločina u Americi. Porota u Las Vegasu proglasila je 63-godišnjeg Dejvisa krivim po jednoj tački optužnice za ubistvo smrtonosnim oružjem.

Šakur je ubijen u pucnjavi iz vozila u pokretu 7. septembra 1996. godine na vrhuncu svoje karijere, kada je imao samo 25 godina. Tokom karijere i posthumno prodao je više od 75 miliona albuma širom svijeta.

Osveta zbog sukoba u Las Vegasu

Tužioci su tokom suđenja dokazali da Dejvis, nekadašnji vođa ulične bande Sait Sajd Kompton Krips, iako nije lično povukao obarač, snosi potpunu odgovornost jer je naredio napad i nabavio oružje iz kojeg je njegov sestrić Orlando Anderson pucao.

Napad je bio planirana osveta nakon što su se Anderson, Tupak i reperova pratnja sukobili u jednom lokalu u Las Vegasu svega nekoliko sati ranije. Zločin se odigrao u kontekstu dubokog rivalstva između reperskih scena Istočne i Zapadne obale, kao i oružanog sukoba bandi Bloods i Krips.

Vlastite izjave ga koštale slobode

Ključni dokazi na suđenju bile su upravo vlastite izjave optuženog. Dejvis je u više navrata javno priznao da se nalazio u bijelom Kadilaku iz kojeg je pucano na Šakura. Detalje o svojoj ulozi prvobitno je otkrio policiji tokom tajnog razgovora 2008. godine u sklopu istrage o ubistvu repera Notorius B.I.G.-ja, a sve je detaljno opisao i u svojim memoarima "Kompton Strit Legend" iz 2019. godine.

Iako je sa tužilaštvom ranije imao sporazum koji ga je štitio od krivičnog gonjenja na osnovu policijskog intervjua, njegovo kasnije javno hvalisanje u knjizi, podkastima i dokumentarcima poništilo je taj dogovor, pa su izjave upotrebljene protiv njega na sudu.

Scena Suđenje za ubistvo Tupaka Šakura: Ovo će se koristiti kao dokazni materijal

"On je bio taj koji je donosio odluke. Kada vođa bande sjedi na suvozačevom mjestu u trenutku kada se puca, nema nikakve sumnje da je on odgovoran", naveo je tužilac Binu Palal u završnoj riječi.

Suze u sudnici i najava žalbe

Advokatski tim odbrane pokušao je da uvjeri porotu da su Dejvisove tvrdnje bile čista fikcija i preuveličavanje osmišljeno kako bi se prodala knjiga i zaradio novac, tvrdeći da konkretnih materijalnih dokaza nema. Porota je ipak odbacila te tvrdnje i donijela osuđujuću presudu samo nekoliko sati nakon što joj je predmet predat na razmatranje.

Odluku suda Dejvis je saslušao bez vidljivih emocija, dok su članovi Šakurove porodice u sudnici plakali i grlili tužioce. Ispred zgrade suda, fanovi i poštovaoci slavnog repera sa suzama i povicima pozdravili su presudu.

Prije nego što je napustio sudnicu, Dejvis se obratio sutkinji okružnog suda Karli Kirni sa zahtjevom da mu se vrate lične stvari, uključujući telefon, te najavio da će podnijeti žalbu na presudu. Sutkinja je izricanje visine kazne zakazala za 13. oktobar, prenosi Kliks.ba.