Novak Đoković se naljutio na oca Srđana zbog jedne rečenice

Novak Đoković doživio je šokantan poraz na US Openu, ispao je već u prvom kolu od Marijana Navonea poslije pet setova.

Njegov poraz je jedna od glavnih tema u Njujorku, kako među novinarima tako i među igračima. Ima onih koji tvrde da je njegovo vrijeme prošlo i da je ovo pokazatelj da treba da ide u penziju. To je nešto o čemu je njegov otac Srđan javno pričao.

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Savjetovao ga je da ode u penziju još ranije, da se povuče poslije osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Htio je da se njegov nasljednik povuče dok je na vrhuncu, ali ga nije poslušao.

"Rekao sam mu to kada je osvojio Olimpijske igre. Došao je kući u Beograd i rekao sam mu – ‘Sine, zar ti već nije dosta? Zar ne treba da objavimo kraj tvoje karijere, imaš već 37 godina’. Naljutio se na mene, odgovorio mi je ‘O čemu pričaš, šta me tjeraš da radim’. Tako da mu sada više ništa ne govorim. Igraće tenis dokle god on misli da može da igra", rekao je Srđan Đoković, prenosi "BL portal".

“Ne znam kad ću u penziju”

Novak Đoković je u u svom dokumentarnom filmu “Zimski vuk” zabranio da se priča o penziji. Nije želio da to bude jedna od glavnih tema.

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"Zaista se osjećam mladim i dalje. Ne znam kada ću da završim karijeru. Možda za godinu dana, možda za još 15 godina, ne znam. Sve dok imam motivaciju, strast, ali prije svega dok osjećam da mogu da osvajam turnire i budem jedan od najboljih igrača na svijetu – želim da nastavim. Iskreno, nemam nikakav datum u glavi, nikakav rok do kog bih završio karijeru", rekao je Novak u dokumentarcu.

Jelena neće Novaku da kaže kad je kraj

U istom tom dokumentarcu je na temu penzije pričala i Jelena Đoković. Potvrdila je da ona neće biti ta koja će mu reći kada da “svira kraj” i da je tu da ga podrži.

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"Definitivno ima pomiješana osjećanja u vezi sa krajem karijere. Jedan dio njega je uzbuđen jer na ovom svijetu ima još toliko toga da se uradi, a onda se javlja i misao: ‘Hej, ali volim ono što sam postigao – osjećam da mogu još da istrajem. Da li bi trebalo? Jer možda to nije najbolje za moju porodicu’. Trenutno mu olakšavam situaciju time što smo mi svi mi tu, uz njega. Pokušavam da pronađem ravnotežu, ali će Novak sam da pronađe izlaz. Ne želim da mu govorim kako to da učini. To nije moja odgovornost", poručila je Jelena Đoković.