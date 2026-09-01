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Након 320.000 км мотор се дословно разнио: Када га је отворио, услиједило је изненађење

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01.09.2026 11:03

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Фордов мотор
Фото: Screenshot / YouTube

Када је Ерик са популарног Јутјуб канала "Ај Ду Карс" добио 2,0-литрени ЕкоБуст из Форд Искејпа из 2013. године, било је јасно да мотор више нема спаса.

Изгледао је као да се нешто у његовој унутрашњости дословно распало при великој брзини, а право питање више није било може ли се поправити, него што је покренуло такво уништење.

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Али након што га је почео растављати, наишао је на нешто што није очекивао.

Након готово 320.000 километара изнутра је изгледао изненађујуће добро

Ерик је мотор покушао ручно окренути, али одмах је осјетио да нешто озбиљно није у реду. Како преноси Форд Ауторити, описао је његово стање сликовито - блок је након хаварије имао толико рупа да га је упоредио с комадом швајцарског сира.

Растављање је кренуло од врха мотора. Управо је ондје стигло прво изненађење.

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Вентилски механизам изгледао је пристојно. Није било великих количина лака и талога какве се често могу пронаћи у моторима с великом километражом и лошом историјом одржавања, а брегаста вратила такође су изгледала добро.

Такво стање сугерисало је да је мотор током живота ипак релативно уредно одржаван.

Другим ријечима, готово 320.000 километара само по себи није га претворило у хрпу истрошеног метала.

Али поглед дубље у мотор открио је потпуно друкчију слику.

Првог клипа готово више није било

Када је растављање стигло до клипова и доњег дијела мотора, постало је јасно колико је квар био насилан.

Клип првог цилиндра био је практично уништен, а унутрашњост мотора била је пуна комадића метала и остатака насталих приликом хаварије. Оштећена је и пумпа уља, а дијелови мотора дословно су пробили блок.

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Ерик сматра да је клипњача вјеројатно прва отказала, након чега је покренут ланац догађаја који је уништио остатак мотора.

Али остаје важније питање - зашто је клипњача отказала?

Дефинитиван одговор није могуће дати само на темељу растављања. Такво оштећење може имати више узрока, укључујући проблеме с подмазивањем, улазак течности у цилиндар или неки други догађај који клипу онемогући нормално кретање.

Ерик је изнио и властиту теорију. Сумња да је због велике километраже могла заглавити млазница горива те изазвати проблем који је на крају довео до катастрофалног квара. Важно је нагласити да је ријеч о његовој претпоставци, а не доказаном узроку.

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Занимљиво је да упркос спектакуларном завршетку нема посебно лоше мишљење о 2,0-литарском ЕкоБусту. Форд Ауторити преноси да га сматра пристојним мотором упркос његовим познатим манама.

А управо је стање растављеног примјерка добар подсјетник на то колико једна фотографија уништеног мотора може сакрити цијелу причу.

Извана је овај ЕкоБуст изгледао као потпуно механичко гробље. Имао је рупе у блоку, уништен клип и металне остатке разбацане по унутрашњости.

Али прије него што је један квар изазвао катастрофу, велики дио мотора након готово 320.000 километара изгледао је знатно боље него што би се из његова драматичног краја могло закључити.

(Тпортал)

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Тагови :

Мотор

Форд

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