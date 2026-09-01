Ћосић: Срби се никада неће одрећи оних који су симбол Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић оцијенио је да константни вербални напади и изливи мржње из ФБиХ према Србима након смрти генерала Ратка Младића показују да народи на овом простору више никада не могу живјети заједно.
Ћосић је изјавио да се Срби неће одрећи оних који су симбол Републике Српске и њене одбране, али да то не подразумијева мржњу према другим народима.
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Радовање због смрти човјека који је цијењен од припадника другог народа показује, како каже, дубину нетрпељивости, нагласивши да се лично никада није радовао смрти било којег Бошњака, без обзира на његов политички или ратни ангажман.
- Оних којих нема више међу нама, а синоним су за Републику Српску и њену одбрану, никада их се нећемо одрећи, ни у души, ни у јавним наступима, ни у свакодневном разговору, али то никад код нас неће изазивати осјећај мржње према било коме другом - навео је Ћосић.
Он је истакао да у БиХ не постоји спремност за међусобно уважавање, иако је 31 година од завршетка сукоба била довољна да народи прихвате да постоје три различите истине које би требало поштовати и уважавати.
- Међутим, свеприсутна хистерија није присутна само ових тужних дана поводом смрти генерала, него сваки пут, сваки дан, кад год је било која објава која се тиче Срба и Републике Српске, она је увијек негативна, увијек зла - рекао је Ћосић.
Однос који је ових дана присутан у Федерацији БиХ, Ћосић сматра јасним показатељом да је јаз међу народима све дубљи, да се ова земља никада више не може саставити.
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Оцијенио је да је садашња атмосфера показатељ онога што годинама говори - да народи на овим просторима више никада не могу живјети заједно, али да могу јако успјешно и добро живјети једни поред других и сарађивати, уколико се међусобно буду уважавали.
Указао је да они који су чинили лоше немају мјесто у колективном сјећању српског народа, док с друге стране Бошњаци и данас прослављају оне који су чинили лоше према Србима, дочекују их, обожавају.
(Срна)
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