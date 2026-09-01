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На паркингу изгорјело 10 аутомобила: Становнике пробудио драматичан призор

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01.09.2026 09:42

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Возило је потпуно захваћено пламеном, бацајући драматичан сјај на мрачну улицу.
Фото: Rodrigo Teixeira/Pexels

Становнике Улице Јурија Гагарина на Новом Београду јутрос око три сата пробудио је драматичан призор.

У пожару који је избио на паркингу оштећено је укупно десет аутомобила, од којих су поједини потпуно изгорјели, те је од њих остала само угљенисана шкољка.

Видно узнемирени грађани који су рано јутрос кренули на посао затекли су потпуни уништене аутомобиле. Станари у један глас тврде да у њиховом насељу дјелује пироман и сумњају да је нападач овог пута донио кофу са горивом како би намјерно запалио паркирана возила.

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Ватрогасне екипе су убрзо стигле на терен и локализовале пожар, спријечивши његово даље ширење на околна возила.

О инциденту су одмах обавијештени полиција и надлежно тужилаштво. На лицу мјеста је обављен увиђај, а надлежни органи интензивно раде на утврђивању свих околности и проналажењу одговорног лица.

Тачан узрок пожара и процена висине материјалне штете биће познати након завршетка свих потребних вјештачења.

(Телеграф.рс)

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изгорио аутомобил

Паркинг

Београд

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