Држављанин БиХ учествовао у отмици: Киднаповали петорицу странаца, тражили откупнину

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У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушана су тројица осумњичених да су од 26. до 29. августа 2026. године у Улици Гаврила Принципа обманом одвели и силом задржали у Владимирцима двојицу држављана Авганистана и тројицу држављана Турске у намери да од њихових породица изнуде новац у износи од по 10.000 евра.
Осумњичени Стефан П. (30), Слободан К. (43) и држављанин Босне и Херцеговине Селим Д. (29) су се на саслушању бранили ћутањем, односно искористили су своје зсконско право да не износе одбрану.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да свој тројици одреди притвор да не би поновили кривично дело у кратком временском периоду, Слободану К. и Селиму Д. и да не би утицали на сведоке, а Селиму Д. и због опасности од бекства.
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Наредбом о спровођењу истраге осумњиченима се на терет ставља кривично дјело Отмица у саизвршилаштву, за које је запрећена казна затвора од три до 12 година.
Постоје основи сумње да су осумњичени од 26. до 29. августа 2026. године, по претходном договору и заједничким дјеловањем обманом одвели и силом задржали оштећене у намјери да од њихових породица изнуде новац, при чему су ради остварења циља отмице отетим лицима претили убиством и тешком телесном повредом.
Најприје се, како се сумња, 26. августа Стефан П. у договору са другом двојицом осумњичених, одвезао возилом "рено меган" до улице Гаврила Принципа Београду па се испред једног кафића обратио оштећеним држављанима Авганистана и лажно се представио као таксиста који наводно треба да их одведе до границе Републике Србије.
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Затим их је одвезао до изнајмљене викендице у Грабовцу, ГО Обреновац, гдје су оштећене дочекали Слободан К. и NN лице са маскама на главама, пиштољем у руци и палицом, па су заједно са Стефаном П. одмах почели да туку оштећене и озбиљно им прете ријечима да њихове породице треба да уплате новац у износу од по 10.000 евра, како би их пустили, а у супротном ће их убити и тешко повредити.
Након тога су им ставили пластичне везице на руке и закључали најприје у подрум, а затим и у поткровље куће.
Потом су осумњичени улазили код оштећених и давали им телефоне ради позивања својих породица и тражења новца за њихово ослобађање, те су снимали гласовне поруке и слали породицама оштећених како исте туку и пријете им.
На исти начин су, како се сумња, сутрадан су поновили отмицу тројице држављана Турске.
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Један од осумњичених је, како се сумња, из телефона оштећених узео код за преузимање новца за транспорт лица од Турске до Италије, послије чега су Стефан П. и Слободан К. 28. августа око 13.45 часова, дошли до поменутог у кафића у Улици Гаврила Принципа и показали власнику кафића поменути код, након чега им је он дао новац у износи од 4.800 евра.
Сљедећег дана у преподневним часовима осумњичени су силом сместили оштећене у пртљажни део комбија "рено мастер" и одвезли их до њиве у селу Трбушац, општина Владимирци, на којем месту су осумњичени изашли из комбија и удаљили се, а оштећени сами скинули пластичне везице, насилно отворили врата пртљажног дијела комбија и у оближњем делу пута зауставили пролазнике који су позвали полицију.
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