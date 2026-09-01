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Путин: Уједињене нације требају да наставе да играју централну улогу у глобалним питањима

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01.09.2026 11:41

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kremlin Pool

Уједињене нације морају да играју кључну улогу у глобалним пословима, оцијенио је руски предсједник Владимир Путин.

"Нема сумње да је Уједињеним нацијама ту мјесто и да требају да наставе да играју централну улогу у глобалним питањима", рекао је Путин на састанку Шангајске организације за сарадњу /ШОС/ у формату Шос плус.

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Путин је напоменуо да се наставља да расте пажња посвећена активностима ШОС-а у свијету.

"Отворени смо за искрену, обострано корисну сарадњу, поштујући међусобне интересе и вриједности, културу и традицију, на основу једнакости и узајамне користи", истакао је Путин.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Владимир Путин

Уједињене нације

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