Путин: Уједињене нације требају да наставе да играју централну улогу у глобалним питањима

Аутор:АТВ редакција
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Уједињене нације морају да играју кључну улогу у глобалним пословима, оцијенио је руски предсједник Владимир Путин.
"Нема сумње да је Уједињеним нацијама ту мјесто и да требају да наставе да играју централну улогу у глобалним питањима", рекао је Путин на састанку Шангајске организације за сарадњу /ШОС/ у формату Шос плус.
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Путин је напоменуо да се наставља да расте пажња посвећена активностима ШОС-а у свијету.
"Отворени смо за искрену, обострано корисну сарадњу, поштујући међусобне интересе и вриједности, културу и традицију, на основу једнакости и узајамне користи", истакао је Путин.
(Срна)
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