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Тадић: Мржња политичког Сарајева према Србима и Српској је за лијечење

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01.09.2026 11:31

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Тадић: Мржња политичког Сарајева према Србима и Српској је за лијечење

Правник Огњен Тадић изјавио је да говор мржње политичког Сарајева и њихових поклоника према Републици Српској, српском народу или Бањалуци већ више деценија није никаква новост, него само мијења интензитет, те истакао да ту својеврсну болест морају лијечити странци, вјерски лидери муслимана и политички лидери Бошњака.

- То је константа на коју смо, изгледа, навикли, па нас само повремено пробуди појачани интензитет, као што је то случај посљедњих дана - изјавио је Тадић поводом вербалних напада и излива мржње из ФБиХ према Србима и Републици Српској, који су у јавном простору и на друштвеним мрежама интензивирани након смрти некадашњег команданта ВРС генерала Ратка Младића.

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Према његовим ријечима, Република Српска и српски народ морају се суочити са чињеницом да политичко Сарајево никада није прихватило Дејтонски мировни споразум и мрзи све што има везе са њим, укључујући постојање Српске и равноправност конститутивних народа.

- Ту болест Бањалука не може лијечити. Њу морају лијечити странци, вјерски лидери муслимана и политички лидери Бошњака јер су је они и произвели ради својих интереса - поручио је Тадић.

(Срна)

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Тагови :

Огњен Тадић

правник

Република Српска

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