Град у Српској даје једнократну помоћ пензионерима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Градска управа Фоча уплатила је данас 35.000 КМ на рачун градског Удружења пензионера као помоћ за њихове најугроженије чланове, а што је друга половина средстава планираних овогодишњим буџетом.
Уз средства која ће из сопствених извора издвојити Удружење пензионера, то ће бити довољно да једнократну помоћ од 80 КМ добије око 700 пензионера чија су примања мања од 550 КМ.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић, који је данас посјетио Удружење пензионера, подсјетио је да је прва половина помоћи у истом износу од 35.000 КМ подијељена за васкршње празнике.
Он је навео да ће се Градска управа трудити да у наредним годинама повећа грант за ово удружење, а најавио је и уређење просторија Удружења и Клуба пензионера.
"Настојаћемо да нађемо средства да адаптирамо овај простор, да замијенимо инвентар, да окречимо и освјежимо, да сви наши суграђани који овдје долазе имају много пристојнији и бољи кутак, него што сада изгледа. Видјећемо да ли ћемо то успјети до краја ове године или ћемо уврстити у буџет за наредну годину, а исто тако грант за Удружење пензионера идуће године биће већи“, рекао је Вукадиновић.
Предсједник Удружења пензионера Симо Мојовић каже да ће једнократна помоћ у износу од 80 КМ за више од 700 најугроженијих пензионера бити подијељена до краја септембра.
"Помоћ је за све оне који су угрожени, замислите пензионере са 340 КМ, шта он може. Надамо се да ће грант Градске управе у идућој години бити повећан - без њихове помоћи не бисмо могли обухватити толико пензионера", каже Мојовић.
Према његовим ријечима, у просторијама Удружења пензионера, од седамдесетих година прошлог вијека када је насеље Самоборска изграђено, није било већих улагања, изузев што су претходних година, уз помоћ Градске управе замијењена улазна врата и адаптиран мокри чвор.
"Сада су обећали да ће промијенити инвентар и окречити, хвала им на томе. Ово је мјесто гдје пензионери бораве", додао је Мојовић.
Уз канцеларије Удружења налази се и Клуб пензионера, такође у власништву Удружења, гдје се пензионери друже уз шах, карте и бар са приступачним цијенама пића.
У Фочи је тренутно 4.280 пензионера, од којих су 3.950 чланови Удружења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Тенис
3 ч0
Емисије
3 ч0
Свијет
3 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
24
14
19
14
15
14
09
14
06
Тренутно на програму