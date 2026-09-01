Трамп добио судску битку око Бијеле куће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички Врховни суд данас је донио одлуку којом се предсједнику Доналду Трампу дозвољава да на неодређено вријеме настави са изградњом нове балске дворане у Бијелој кући, преноси Ен-Би-Си њуз.
Суд је, одлуком донијетом тијесном већином, усвојио хитан захтјев Трампове администрације и тиме блокирао пресуде нижих судова које би зауставиле градњу надземног дијела пројекта.
Ово је услиједило након привремене одлуке сличне садржине коју је 21. августа донио предсједник Врховног суда Џон Робертс.
Србија
На паркингу изгорјело 10 аутомобила: Становнике пробудио драматичан призор
Правни спор покренула је организација Национални фонд за очување историјског насљеђа, тврдећи да предсједник нема једнострано овлашћење да настави са изградњом.
У пресуди која није потписана појединачним именима, суд је навео да та организација вјероватно нема правни основ за покретање поменуте тужбе.
Суд није донио закључак о томе да ли Трамп има овлашћење да спроведе изградњу без одобрења Конгреса.
"Данас не одлучујемо о законитости владиног пројекта ’Источно крило’. Закључујемо само да ће влада, на основу поднесака који су нам предочени, вјероватно успјети да докаже да Фонд нема правни основ да оспори тај пројекат пред савезним судом", саопштио је суд.
Робертс се на крају придружио тројици либералних судија који су изразили неслагање са одлуком већине.
"Изградња плесне дворане одвија се убрзаним темпом већ готово годину дана. Та изградња је вјероватно незаконита", написао је Робертс.
Хроника
Бањалучанину година затвора за шверц 5,5 килограма марихуане, суд прихватио споразум
Тврдња Фонда да има правни основ за тужбу заснива се на изјави његове чланице Алисон Хоугланд, стручњака за очување културног насљеђа која живи у Вашингтону и чланица је управног одбора те организације.
Администрација је у судским поднесцима навела да је до 24. августа изведено 65 одсто радова, уз ангажовање екипе од 250 људи која ради 20 сати дневно, седам дана у недјељи.
Бијела кућа је саопштила да ће се пројекат вриједан 400 милиона долара у потпуности финансирати из приватних донација, што је тврдња која је наишла на бројна оспоравања, наводи НБЦ.
Средства Тајне службе већ су усмјерена на покривање дијела трошкова за унапређење безбједности у оквиру овог пројекта, преноси "Б92".
Свеобухватни план обухвата и значајан подземни дио, укључујући безбједне просторе и медицинске капацитете за које администрација тврди да су неопходни ради безбједности.
Друштво
Познат датум исплате пензија за више од 470.000 корисника
Савезни судија је донио одлуку у корист фондације, наводећи да се, иако радови на подземном дијелу могу да се наставе, сама свечана сала не смије градити док траје судски спор.
Апелациони суд САД за округ Колумбија потврдио је ту одлуку 7. августа.
Фондација је тврдила да влада нема овлашћење за изградњу свечане сале, позивајући се на савезни закон који захтјева “изричито одобрење Конгреса” за градњу на савезном земљишту у Вашингтону.
Трампова администрација је, међутим, узвратила тврдњом да друге одредбе савезног закона омогућавају предсједнику да спроводи радове на унапређењу комплекса Бијеле куће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
31
11
26
11
18
11
18
11
13
Тренутно на програму