Bolni prizori: Đoković plače i igra

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Peti set meča između Novaka Đokovića i Marijana Navonea bio je i te kako emotivan.
Đoković je jedva stajao na nogama, ali nije želio da preda i pokvari utisak.
Novak nije mogao da se suzdrži i zaplakao je, od muke, jer je bio nemoćan u tim trenucima.
Tenis
Katastrofa za Đokovića na US Openu
Dobio je podršku sa tribina i ovacije, kao što i zaslužuje najbolji igrač u istoriji tenisa.
Navone je na kraju slavio sa 6:1 u odlučujućem setu i prošao dalje.
Novaku je ovo bio prvi poraz u uvodnoj rundi nekog Gren slem turnira još od Australijan opena 2006. godine.
Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026
Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.
4+ hours at 39 years old.
The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.
🥹 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu