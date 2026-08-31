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Bolni prizori: Đoković plače i igra

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 07:32

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Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Peti set meča između Novaka Đokovića i Marijana Navonea bio je i te kako emotivan.

Đoković je jedva stajao na nogama, ali nije želio da preda i pokvari utisak.

Novak nije mogao da se suzdrži i zaplakao je, od muke, jer je bio nemoćan u tim trenucima.

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Dobio je podršku sa tribina i ovacije, kao što i zaslužuje najbolji igrač u istoriji tenisa.

Navone je na kraju slavio sa 6:1 u odlučujućem setu i prošao dalje.

Novaku je ovo bio prvi poraz u uvodnoj rundi nekog Gren slem turnira još od Australijan opena 2006. godine.

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Tagovi :

Novak Đoković

US Open

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