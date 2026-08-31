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Izmjena saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 07:50

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Foto: ATV

Na dionici auto-puta Banjaluka–Gradiška od Mahovljana do Glamočana od danas će biti izmijenjen saobraćaj zbog proširenja rasvjete.

"Radiće se sukcesivno, po 500 metara, a saobraćaće se samo preticajnom trakom, dok će vozna i zaustavna biti zatvorene", saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

Radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, iz smjera Glamočana ka Mahovljanima.

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Tagovi :

Autoput

Autoputevi Republike Srpske

Banjaluka

Gradiška

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