Izmjena saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Na dionici auto-puta Banjaluka–Gradiška od Mahovljana do Glamočana od danas će biti izmijenjen saobraćaj zbog proširenja rasvjete.

"Radiće se sukcesivno, po 500 metara, a saobraćaće se samo preticajnom trakom, dok će vozna i zaustavna biti zatvorene", saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

Radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, iz smjera Glamočana ka Mahovljanima.