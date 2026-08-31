Izmjena saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Autor:ATV redakcija
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Na dionici auto-puta Banjaluka–Gradiška od Mahovljana do Glamočana od danas će biti izmijenjen saobraćaj zbog proširenja rasvjete.
"Radiće se sukcesivno, po 500 metara, a saobraćaće se samo preticajnom trakom, dok će vozna i zaustavna biti zatvorene", saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".
Radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, iz smjera Glamočana ka Mahovljanima.
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