Mikača: Beskrajno sam zahvalna institucijama Srpske za podršku

Banjalučka teniserka Sara Mikača izjavila je da su je institucije Republike Srpske do sada uvijek podržavale kada joj je bila potrebna pomoć za odlazak na takmičenja, ističući da je na tome beskrajno zahvalna.

Mikača, koja je trenutno 806. na VTA listi, navela je da je tenis skup sport, te da su za napredovanje i ostvarivanje vrhunskih rezultata neophodni kontinuirani treninzi, brojna putovanja i znatna finansijska sredstva.

- Uvijek kada sam uputila zahtjev za podršku institucijama, izašli su u susret i finansijski me podržali i na tome sam im beskrajno zahvalna", rekla je Mikača.

Ona se posebno osvrnula na Sportske igre BRIKS-a gdje je prvi put nastupila za reprezentaciju Republike Srpske, navodeći da je to za nju bilo veliko iskustvo.

- Mislim da oni to jako cijene i zaista me podržavaju - rekla je ona za Srnu.

Ona je istakla da je mladim teniserima posebno važno da imaju kontinuitet u treninzima i takmičenjima, ali i uslove koji će im omogućiti da se ravnopravno nose sa konkurencijom iz drugih zemalja.

Mikača smatra da bi teniski savezi Republike Srpske i BiH trebalo da posvete više pažnje igračima koji već ostvaruju zapažene rezultate i pokazuju potencijal za napredak.

- Nas stvarno ni u Republici Srpskoj, ni u BiH nema puno igrača koji su na VTA i ATP listi - rekla je ona, naglasivši da bi zbog toga onima koji su postigli rezultat trebalo pružiti veću podršku.

Ona je izrazila nadu da će takva podrška biti nastavljena i u budućnosti, ali i da će teniski savezi prepoznati prostor za veći angažman i snažniju podršku igračima.