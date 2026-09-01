Lagala da njen sin ima rak, pa prikupila 358.000 evra donacija: I dječak vjerovao da je bolestan

Neimenovana žena je tvrdila da njen sin boluje od raka i na osnovu te priče prikupila 358.000 evra donacija. Ona je pred Pokrajinskim sudom u Gisenu priznala djela koja joj se stavljaju na teret.

“Sva djela se priznaju bez ikakvih ograničenja. To se odnosi i na činjenično stanje i na visinu pojedinačno navedenih iznosa“, rekao je njen branilac.

Auto-moto Nakon 320.000 km motor se doslovno raznio: Kada ga je otvorio, uslijedilo je iznenađenje

Sve je počelo nakon pregleda

Govoreći pred sudom, branilac je dodao da njegov klijent za sada neće odgovarati na pitanja, ali da žali zbog onoga što se dogodilo, prenosi Spiegel.

Tužilaštvo tereti 42-godišnju ženu za 13 slučajeva prevare iz koristoljublja, kao i za dva slučaja falsifikovanja isprava.

Prema optužnici, djela su počinjena u periodu od septembra 2021. do oktobra 2024. godine.

Prema optužnici, dijete je u vrijeme navodnih krivičnih djela imalo između pet i osam godina. Tokom dermatološkog pregleda utvrđen je nalaz koji se, međutim, pokazao kao uredan i nije zahtjevao medicinsko liječenje.

Žena je sa sinom navodno otputovala i u jednu kliniku u Švajcarskoj, gde su lekari došli do istog zaključka.

Nakon toga je, prema navodima optužnice, počela da izmišlja priču o bolesti svog sina.

Republika Srpska Ubuduće besplatno preko Pavlovića mosta

Kako se navodi u optužnici, žena je tvrdila da dječak boluje od malignog melanoma kože i da mu je hitno potrebno skupo i rijetko liječenje u Sjedinjenim Državama.

"Tada je konstrukcija laži razotkrivena"

Istu priču, prema optužnici, iznosila je pred porodicom, ali i u medijima i na internet platformama.

Pozivi za pomoć izazvali su saosjećanje i veliko interesovanje, rekao je tužilac. Građani i neprofitne organizacije navodno su donirali i po nekoliko desetina hiljada evra kako bi pomogli djetetu.

Prema riječima tužioca, čak je i sam dječak vjerovao da boluje od raka.

Slučaj je otkriven kada je njegova ljekarka putem društvenih mreža saznala za pozive za prikupljanje novca i obratila se nadležnim službama.

“Tada je konstrukcija laži razotkrivena“, rekao je tužilac.

Hronika Poznat identitet majke i kćerke koje su preminule na ljetovanju: Biće sahranjene zajedno

Dijete je potom stavljeno pod zaštitu nadležnih službi.

Iako je žena priznala djela koja joj se stavljaju na teret, sudski postupak bi trebalo da bude nastavljen izvođenjem dokaza. Predviđeno je, između ostalog, saslušanje više od 20 svjedoka.

(Telegraf.rs)