Dugo neće sjesti za volan: Napravio haos i zaradio ogromnu kaznu

Autor:Stevan Lulić
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Policija u Gacku uhapsila je R.N. nakon što je pijan izazvao saobraćajnu nesreću, zbog čega mu prijeti ogromna novčana kazna, ali i duga zabrana vožnje.
"Naime, policijski službenici su zaprimili prijavu da se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil marke Pasat i nepoznati putnički automobil", saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.
Dodaje se da je ubrzo otkriveno da je upravo R.N. drugi učesnik u nezgodi, koji je upravljao automobilom Fijat.
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"Izvršenim alkotestiranjem utvrđena je količina alkohola u organizmu veća od 1,51 g/kg, nakon čega je lice lišeno slobode", dodaje se u saopštenju.
Nakon ovog udesa, policija još jednom podsjeća građane da je poslednjim Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH propisana kazna za izazivanje saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola 3.000KM, devet mjeseci zabrane upravljanja vozilom i četiri kaznena boda.
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