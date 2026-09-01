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Dugo neće sjesti za volan: Napravio haos i zaradio ogromnu kaznu

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01.09.2026 11:49

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policija u Gacku uhapsila je R.N. nakon što je pijan izazvao saobraćajnu nesreću, zbog čega mu prijeti ogromna novčana kazna, ali i duga zabrana vožnje.

"Naime, policijski službenici su zaprimili prijavu da se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil marke Pasat i nepoznati putnički automobil", saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Dodaje se da je ubrzo otkriveno da je upravo R.N. drugi učesnik u nezgodi, koji je upravljao automobilom Fijat.

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"Izvršenim alkotestiranjem utvrđena je količina alkohola u organizmu veća od 1,51 g/kg, nakon čega je lice lišeno slobode", dodaje se u saopštenju.

Nakon ovog udesa, policija još jednom podsjeća građane da je poslednjim Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH propisana kazna za izazivanje saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola 3.000KM, devet mjeseci zabrane upravljanja vozilom i četiri kaznena boda.

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Tagovi :

nesreća

udes

Gacko

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