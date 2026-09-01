Pokušao ukrasti auto, kamere snimile lopova iz BiH

Autor:ATV redakcija
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U garaži Kapital Tavera danas je oko 14:35 sati zabilježen pokušaj krađe automobila, a muškarca za kojeg se sumnja da je pokušao provaliti u vozilo snimile su nadzorne kamere.
Prema informacijama dostavljenim redakciji, muškarac nije uspio ukrasti automobil, ali je prilikom pokušaja provale pričinio materijalnu štetu na vozilu.
Na fotografijama koje je vlasnik dostavio redakciji vidljiva su oštećenja na automobilu, dok snimci videonadzora prikazuju muškarca kako prilazi vozilu i zadržava se pored njega.
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Cijeli slučaj prijavljen je policiji, koja bi trebala utvrditi identitet osobe sa snimka, kao i sve okolnosti događaja.
Vlasnik vozila poziva građane koji eventualno prepoznaju muškarca sa snimka da informacije koje bi mogle pomoći u njegovoj identifikaciji dostave policiji.
U nastavku pogledajte snimak nadzornih kamera na kojem je zabilježen događaj.
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