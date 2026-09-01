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Inspektor uhvaćen na djelu: MUP Srpske hapsio zbog primanja mita, novac bio u koverti

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01.09.2026 10:31

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Акција Урбан
Foto: Ustupljena fotografija

Građevinsko urbanistički inspektor u Gradskoj upravi Bijeljine O.G. uhapšen je juče u akciji MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da je primio mito, saopštila je policija.

On je uhapšen u akciji kodnog naziva "Urban" neposredno nakon izvršenja krivičnog djela.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Primanje mita“ predati Republičkom javnom tužilaštvu - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i najtežih oblika privrednog kriminala, lice inicijala O.G. iz Bijeljine", kažu u MUP-u.

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Nakon hapšenja, policija je pretresla lokacije koje koristi G.O. i tom prilikom pronašla i oduzela određenu količinu novca.

Na fotografiji zabilježenoj neposredno nakon hapšenja takođe se vidi veća količina novca koji je bio u koverti.

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Tagovi :

Mito

korupcija

Bijeljina

hapšenje

Akcija Urban

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