Inspektor uhvaćen na djelu: MUP Srpske hapsio zbog primanja mita, novac bio u koverti

Građevinsko urbanistički inspektor u Gradskoj upravi Bijeljine O.G. uhapšen je juče u akciji MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da je primio mito, saopštila je policija.

On je uhapšen u akciji kodnog naziva "Urban" neposredno nakon izvršenja krivičnog djela.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Primanje mita“ predati Republičkom javnom tužilaštvu - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i najtežih oblika privrednog kriminala, lice inicijala O.G. iz Bijeljine", kažu u MUP-u.

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Nakon hapšenja, policija je pretresla lokacije koje koristi G.O. i tom prilikom pronašla i oduzela određenu količinu novca.

Na fotografiji zabilježenoj neposredno nakon hapšenja takođe se vidi veća količina novca koji je bio u koverti.