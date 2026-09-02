Šta sve Fond solidarnosti plaća za djecu

Republika Srpske u posljednjih osam do 10 godina kontinuirano je i dosta ulagala u zdravstveni sistem, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

"Zdravlje, bezbjednost su osnovne postavke komfora života. Srpska generalno, posljednjih osam do deset godina je dosta ulagala u zdravstveni sistem. Neke stvari se možda ovako i ne vide, ali su one napredovale. Rasli smo kroz posljednjih osam do deset godina, kroz nove bolnice, nove aparate, iz godine u godinu vidljiv je napredak", rekao je Šeranić.

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Šeranić dodaje da je važan zakon iz 2018. koji je mnogo načina pokazao svoj značaj, piše RTRS.

"Kada je donesen, na inicijativu Kabineta predsjednika, tada Milorada Dodika, donesen je za potrebe liječenje djece u inostranstvu. Sve ono što se ne može kod nas obaviti, može se liječiti bilo gdje. Za Fond solidarnosti, kada iscrpimo sve mogućnosti Republike Srpske, djeca imaju pravo da budu poslata tamo gdje se nađe adekvatna pomoć. Ono što nijedan drugi fond ne podržava, to su eksperimentalne terapije", ističe on.

Novac nije problem

Komentarišući liječenje djece u inostranstvu, Šeranić dodaje da novac nije problem, koliki je nekada problem pronaći odgovarajuću kliniku sa odgovarajućom uslugom.

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"Kada se takva klinika pronađe, kolege iz Fonda solidarnosti onda na bazi saradnje sa klinikama obezbjeđuju samo liječenje. Gledali smo porodicu cijelu, kako da se njima pruži podrška. Ako se dijete pošalje negdje na liječenje, pogotova kada je dijete teško bolesno, gledamo da roditelji idu sa njima u inostranstvo, o trošku Fonda. Dakle u trenutku kada je potrebno liječenje djeteta u inostranstvu, roditelji ne moraju da traže sami šta i kako, nego treba da se obrate Fondu, da bi dobili, kako finansijsku, tako i svaku drugu podršku, ističe on.

Za parove, koji imaju problem začeća, Šeranić ističe, da je važno reći da Fond refundira sve troškove začeća.

"To su mehanizmi koji su izmjenjeni u proteklim godinama, na bolje. To je jedan cijeli paket koji parovima može da donese začeće. Sam čin vještačke oplodnje je niz dijagnostike koji se mora uraditi, da bi se taj proces završio", ističe on.

Zdravstveni sistem Republike Srpske, kaže Šeranić, jedan je od stubova pronatalitetne politike.

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"Bavimo se sa svim što je potrebno prije samo trudnoće, u trudnoći, kao i nakon poroda", kaže on.

“Srpska te voli” danas govori o onome što je možda najvažnije svakom roditelju – zdravlju i sigurnosti djece, ali i podršci ženama koje žele da postanu majke.

Od zdravstvenog osiguranja djece i besplatne zdravstvene zaštite, preko liječenja najtežih i rijetkih bolesti, skupih terapija, medicinskih pomagala i rehabilitacije, pa do liječenja djece u inostranstvu kroz Fond solidarnosti “Duša djece” – sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske obuhvata brojna prava o kojima roditelji često nisu dovoljno informisani. Posebna pažnja posvećena je i trudnicama, porodiljama i parovima koji se suočavaju sa problemom steriliteta.