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Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

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02.09.2026 13:18

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Змај од Шипова имао удес у Шипову

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, jutros, 2. septembra, imao je udes na raskrsnici u Šipovu.

Kako pišu "Nezavisne novine", udes se dogodio oko 9.30 časova na raskrsnici ulica Boraca srpskih i Sime Šolaje, kod gradske pekare.

Niko nije povrijeđen

U ovom udesu učestvovala su dva vozila. Kako saznaju "Nezavisne novine", niko nije povrijeđen, dok je na automobilima nastala materijalna šteta.

Drugim automobilom, kako saznajemo, upravljao je vozač M.S. iz Šipova.

Očevici opisali kako je došlo do sudara

Kako su nam ispričali očevici, Zmaj se kretao preko mosta na Plivi, dok se drugo vozilo kretalo iz pravca Sokočnice.

Tom prilikom došlo je do oduzimanja prava prvenstva prolaza, a zatim i do kontakta.

Na lice mjesta ubrzo je stigla policija, koja je obavila uviđaj.

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Zmaj od Šipova

udes

Ilija Grahovac

Saobraćajna nezgoda

Zmaj od Šipova udes

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