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Intenzivan stres: Ekstremna opasnost prijeti Srbiji

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02.09.2026 13:02

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Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији
Foto: ATV

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

Visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vjetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

RHMZ je objavio i upozorenje na poljoprivrednu sušu.

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"Dugotrajno trajanje suše, u kombinaciji sa visokim temperaturama, dovelo je do kontinuiranog vodnog i toplotnog stresa kod poljoprivrednih kultura. Na brojnim područjima intenzivan stres je već doveo do prinudnog završavanja vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo manjom masom zrna i nižim prinosima ratarskih kultura", navodi se u agrometeorološkom upozorenju.

Nastavak suše i visokih temperatura predstavlja dodatni rizik za vodni bilans zemljišta, jer se rezerve pristupačne vlage dalje iscrpljuju. Ovo je od posebnog značaja za višegodišnje zasade i pripremu usjeva za narednu proizvodnu sezonu, jer produženi nedostatak vode može imati posljedice i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda. Nedostatak vlage u zemljištu može otežati predsjetvenu pripremu zemljišta i sjetvu ozimih usjeva ukoliko se sušni uslovi nastave.

Poljoprivrednicima se preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama.

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U hidrološkom upozorenju, RHMZ navodi da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mjesečnim vrednostima 95%-neobezbjeđenosti (biološkom minimumu), prenio je "Tanjug".

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Tagovi :

Srbija

Poljoprivreda

požar

vrućina

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