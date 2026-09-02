Osnovne škole banjalučke regije traže skraćene časove

Aktiv direktora osnovnih škola banjalučke regije zatražio je, u utorak, 1.septembra od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske odobrenje za skraćivanje časova na pola sata zbog visokih temperatura.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije, rekao je za da je zahtjev Ministarstvu upućen prvog dana nove školske godine.

"Podnijeli smo zahtjev za skraćivanje časova u školama zbog velikih vrućina. Nastava je počela juče, a od nadležnog ministarstva zatražili smo da časovi budu skraćeni na pola sata", kazao je Popržen.

Nova školska godina u Republici Srpskoj počela je u utorak, 1. septembra, a odluku o zahtjevu Aktiva direktora naknadno bi trebalo da donese Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Kako pišu "Nezavisne novine" iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, zahtjev Aktiva direktora stigao je na njihovu adresu, ali o njemu još nije odlučeno.