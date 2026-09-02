Logo

Osnovne škole banjalučke regije traže skraćene časove

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 13:37

Komentari:

3
Ходник Основне школе у Бањалуци.
Foto: ATV

Aktiv direktora osnovnih škola banjalučke regije zatražio je, u utorak, 1.septembra od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske odobrenje za skraćivanje časova na pola sata zbog visokih temperatura.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije, rekao je za da je zahtjev Ministarstvu upućen prvog dana nove školske godine.

"Podnijeli smo zahtjev za skraćivanje časova u školama zbog velikih vrućina. Nastava je počela juče, a od nadležnog ministarstva zatražili smo da časovi budu skraćeni na pola sata", kazao je Popržen.

Nova školska godina u Republici Srpskoj počela je u utorak, 1. septembra, a odluku o zahtjevu Aktiva direktora naknadno bi trebalo da donese Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Kako pišu "Nezavisne novine" iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, zahtjev Aktiva direktora stigao je na njihovu adresu, ali o njemu još nije odlučeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

skraćivanje časova

osnovna škola

Banja Luka

Miroslav Popržen

Ministarstvo prosvjete

Komentari (3)

Pročitajte više

Маслиново уље у здјелици

Savjeti

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje u marketu?

3 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Auto-moto

Automobil je odjednom počeo da troši više goriva? Evo u čemu može biti problem

3 h

0
Змај од Шипова имао удес у Шипову

Hronika

Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

3 h

2
Анђелка Кузмић

Republika Srpska

Kuzmić: Žene na svim poslovima odgovorne i uspješne

3 h

4

Više iz rubrike

Пожар у Врабањи.

Banja Luka

Požar u Vrbanji pod kontrolom, ljudski faktor i dalje glavni uzrok

7 h

0
Вода, чесма

Banja Luka

U toku radovi: Ova banjalučka naselja dana mogu ostati bez vode

7 h

0
Накупљено смеће у насељу Ада.

Banja Luka

Banjalučani strahuju od izbijanja zaraze: Smeće se gomila

8 h

2
Врбања пожар шума ватра ноћ

Banja Luka

Kakvo je stanje jutros sa šumskim požarom u Vrbanji - VIDEO

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

16

54

Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

16

51

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

16

41

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

16

36

Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima