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Još uvijek se ne zna kada bi tijelo Ratka Mladića moglo da stigne u Srbiju

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02.09.2026 08:32

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Још увијек се не зна када би тијело Ратка Младића могло да стигне у Србију
Foto: Tanjug/AP/Peter Dejong

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MKSR) u Hagu ni poslije šest dana nije obavijestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Ševeningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo tijelo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić.

On je za "Politiku" rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca koju je naložila predsjednica Mehanizma Grasijela Pati Santana.

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Istragu o okolnostima Mladićeve smrti, shodno odluci Santane, vodi sudija Ijan Bonomi, kojem su na raspolaganje stavljena sva dokumenta o nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, među kojima su i oni sa znakom povjerljivosti.

Procedura u vezi sa utvrđivanjem uzroka smrti je, kako je ranije izjavio predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević, standardna i sprovodi se nakon smrti nekog pritvorenika ili osuđenika i u skladu je sa pravilima o postupku i dokazima Mehanizma i postupku sa zatvorenicima u slučaju smrti i holandskim zakonima.

Nakon smrti se naređuje istraga koja obuhvata uzimanje izjava od lica koja su zatekla umrlog osuđenika, kada su ga zatekla, kada su ga posljednji put vidjela.

Izjave te vrste se, u najvećem broju slučajeva, uzimaju od bolničara, stražara ili onoga ko se nalazio u njegovom okruženju. Obavezno se radi obdukcija, nalaže se i toksikološka analiza, a nakon toga se utvrđuje tačan uzrok i vrijeme smrti. Kad se završe sve navedene analize i kada se utvrdi tačan uzrok smrti, izdaje se takozvana međunarodna ili internacionalna umrlica.

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Riječ je o sprovodnom dokumentu koji garantuje da je lice preminulo, gdje, kada i pod kojim okolnostima se to dogodilo i to služi kao jedan od dokumenata da se od holandskih vlasti dobije dokument kojim se dozvoljava da se posmrtni ostaci transportuju u zemlju u kojoj će biti obavljena sahrana.

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

(Tanjug)

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Darko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Hag

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