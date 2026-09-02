U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđeni muškarac i žena

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se tokom protekle noći dogodila u Ulici Valjevskog odreda u Borči, teško su povrijeđeni muškarac i žena, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Muškarac i žena, koji su povrijeđeni kao pešaci u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 19.15 sati, prevezeni su sa teškim traumama u Urgentni centar. (Tanjug)

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