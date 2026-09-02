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U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđeni muškarac i žena

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02.09.2026 07:34

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se tokom protekle noći dogodila u Ulici Valjevskog odreda u Borči, teško su povrijeđeni muškarac i žena, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Muškarac i žena, koji su povrijeđeni kao pešaci u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 19.15 sati, prevezeni su sa teškim traumama u Urgentni centar.

(Tanjug)

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Saobraćajna nesreća

Beograd

urgentni centar

povrijeđeni

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