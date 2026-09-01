Linta: Sloboda mišljenja nije privilegija samo jednog naroda

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta upozorio je da su nakon smrti generala Ratka Mladića u Federaciji BiH, a posebno u Sarajevu, bošnjački političari i dio medija pokrenuli novi talas antisrpske histerije, te da se Mladićeva smrt koristi kao povod za širenje mržnje i nove napade na Srbe i pokušaj nametanja kolektivne krivice čitavom srpskom narodu.

On smatra da je vrhunsko licemjerje što se u Sarajevu govori o potrebi suočavanja sa prošlošću, dok se istovremeno primjenjuju različiti aršini prema srpskim i bošnjačkim ratnim komandantima.

Linta je podsjetio da je komandant takozvane Armije BiH Rasim Delić, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na tri godine zatvora zbog komandne odgovornosti za ratni zločin prema zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske /VRS/, sahranjen u Sarajevu uz državne i vojne počasti, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

On je naglasio da se, nasuprot tome, smrt Ratka Mladića koristi za novu hajku na Srbe, a da posebnu opasnost po bezbjednost predstavljaju prijetnje nasiljem, zastrašivanje i različiti oblici pritiska na Srbe koji javno izraze poštovanje prema generalu Mladiću objavljivanjem njegovih fotografija ili na drugi način, prenosi Srna.

- Kada Srbi dobijaju otkaz ili ostaju bez profesionalnog angažmana zato što su izrazili lični stav ili je stav izrazio neko od članova njihovih porodica, onda je u pitanju brutalan napad na osnovna ljudska prava, uključujući pravo na život bez straha i pravo na rad. Sloboda mišljenja ne može biti privilegija samo jednog naroda - zaključio je Linta.