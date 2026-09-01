Tražite mali auto koji se ne kvari: Ovih devet modela su najbolji

Mali automobili kupuju se prevashodno zato što bi trebalo da budu jednostavni, štedljivi i jeftini za održavanje.

Međutim, niska cijena sama po sebi ne garantuje i bezbrižno vlasništvo. Najnovije veliko istraživanje britanskog časopisa "What Car" otkriva koji su se mali automobili starosti do pet godina u stvarnom životu pokazali najpouzdanijima.

Vlasnici su prijavljivali kvarove tokom prethodna 24 mjeseca, dužinu boravka vozila u servisu, kao i troškove popravki. Na osnovu tih podataka izračunata je konačna ocjena pouzdanosti, a prosjek cjelokupne klase iznosi visokih 95,8 odsto.

1. Hjundai i10 – 100 odsto

Na samom vrhu liste nalazi se "Hjundai i10" aktuelne generacije sa maksimalnih 100 odsto pouzdanosti. To znači da među obuhvaćenim primjercima nije zabilježen nijedan jedini kvar. Niko nije morao vanredno u servis, niti je imao troškove popravke. Model i10 je jedan od rijetkih automobila u cjelokupnom istraživanju sa savršenim rezultatom, što je posebno impresivno za gradsko vozilo izloženo čestim hladnim startovanjima i gradskim gužvama.

2. Tojota Ajgo X – 99,7 odsto

"Tojota" je ostala korak do savršenstva. Model "Ajgo X" ostvario je 99,7 odsto, a manje probleme sa karoserijom prijavilo je svega tri odsto vlasnika. Svi problemi su otklonjeni u okviru garancije, bez troškova za vlasnike i u roku od samo jednog dana, čime je ovaj model potvrdio svoju vrhunsku reputaciju.

3. Mini hečbek – 99,1 odsto

Treće mjesto zauzeo je "Mini" hečbek prethodne generacije (proizvodio se od 2014. do 2024. godine). Tek sedam odsto automobila imalo je sitnije poteškoće sa električnim sistemima, infotejnmentom ili upravljanjem. Vrlo je pozitivno to što su svi kvarovi popravljeni bez naplate, čak i za vozila van standardne fabričke garancije.

4. Kia Pikanto – 98,5 odsto

Aktuelna "Kia Pikanto" dijeli četvrto mjesto. Problemi su zabilježeni kod devet odsto vozila, uglavnom na motoru i elektrici, ali su sva vozila ostala u voznom stanju. Sve popravke su bile besplatne, što ovaj model čini jednim od najisplativijih i najpouzdanijih izbora na tržištu.

4. Folksvagen Polo – 98,5 odsto

Identičan rezultat ostvario je i "Folksvagen Polo". Kvarovi su prijavljeni kod svega pet odsto primjeraka, a odnosili su se na karoseriju i klimatizaciju. Iako je "Folksvagen" podmirio sve troškove, vlasnici su na popravke u servisu čekali nešto duže od nedjelju dana.

6. Hjundai i20 – 98 odsto

"Hjundai" ima čak dva modela u samom vrhu. Model i20 ostvario je rezultat od 98 odsto, pri čemu je sedam odsto vlasnika prijavilo najčešće sitne probleme sa klimatizacijom. Proizvođač je u potpunosti pokrio sve troškove servisnih intervencija.

7. Fijat 500 – 97,9 odsto

"Fijat 500" generacije koja se proizvodila od 2008. do 2025. godine našao se ispred mnogo mlađih konkurenata. Devet odsto primjeraka imalo je sitnije kvarove na klimatizaciji, karoseriji ili mjenjaču, ali nijedan problem nije ostavio automobil na putu, a većina je brzo riješena u servisu.

8. Opel Korsa – 97,8 odsto

Na osmom mjestu je benzinska "Opel Korsa" aktuelne generacije. Vlasnici su prijavljivali različite sitnije poteškoće, od infotejnmenta i klimatizacije do elemenata motora, ali većina nije bila ozbiljnije prirode, što je obezbijedilo visok plasman.

9. Audi A1 – 97,5 odsto

Listu devet najboljih zatvara "Audi A1". Među zabilježenim prijedlozima za servis pominju se električni sistemi, izduvni sistem i mjenjač, ali nijedno vozilo nije ostalo potpuno nepokretno na putu, čime je ovaj premijum model opravdao svoju cijenu, prenosi Mondo.