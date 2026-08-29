Mogući ozbiljni problemi: Ako ovo vidite na pumpi, ne točite gorivo

Naime, u suprotnom su mogući problemi sa vašim automobilom.

Cisterna na benzinskoj pumpi nije samo znak svježeg goriva, već i signal da bi trebalo potražiti drugu pumpu.

Jeste li ikada doživjeli da je vaš automobil ubrzo nakon točenja goriva počeo da "kašljuca", izgubio snagu ili vas ostavio na putu? Vozači u takvim trenucima odmah krive kvalitet goriva, ali istina može biti skrivena duboko pod zemljom. Problem nakon točenja goriva ne mora biti samo u gorivu, već i u onome što se događa u rezervoarima benzinske pumpe.

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Gorivo se na benzinskim pumpama čuva u ogromnim podzemnim rezervoarima koji su konstruisani tako da najteže čestice i nečistoće padaju na dno. To je najniže smješteni dio rezervoara, u kojem se godinama mogu taložiti mulj i sitne čestice nečistoća.

Iako ozbiljni lanci benzinskih pumpi imaju propisane intervale za čišćenje ovih rezervoara, praksa ponekad može biti drugačija. Iza kulisa, posebno kod manjih prodavaca, postoje navodi o neodgovornim praksama u kojima se ovaj mulj, umjesto ekološkog zbrinjavanja, vraća u opticaj. Upravo tu, ili zbog zanemarenog čišćenja, može nastati problem za vaš motor.

Šta se dešava?

Problem nastaje u trenutku kada na benzinsku pumpu stigne cisterna. Zamislite to kao talog u čaši soka: dok miruje, nalazi se na dnu. Međutim, kada u rezervoar počne da ulazi na hiljade litara novog goriva, talog i nečistoće mogu se uzburkati u cijelom rezervoaru.

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Mnoge pumpe zbog velike potražnje potroše zalihe gotovo do dna. Kada cisterna stigne i počne da puni prazan rezervoar, efekat "zamućenja" može biti izraženiji nego prilikom dopunjavanja polupraznog rezervoara.

Zato je savjet jednostavan: ako dođete na benzinsku pumpu i vidite da cisterna upravo istovara gorivo koje planirate da sipate, razmislite o tome da odete na drugu pumpu. Točenje možete odložiti i za kasnije.

Naime, potrebno je određeno vrijeme da se uzburkane čestice i nečistoće ponovo slegnu. Nekoliko ušteđenih minuta nije vrijedno potencijalnog rizika, jer popravka savremenih dizni može koštati stotine ili čak hiljade evra, piše "AutoBild".

Ako se vozite sa relativno praznim rezervoarom, odnosno kada ste blizu rezerve, pumpa za gorivo može povlačiti gorivo sa dna rezervoara. To može uključivati talog iz goriva i kondenzaciju, što potencijalno može opteretiti pumpu za gorivo.

Zato se vozačima savjetuje da ne čekaju da rezervoar bude gotovo prazan, već da gorivo natoče ranije. Održavanje dovoljne količine goriva u rezervoaru može pomoći da sistem za dovod goriva radi pouzdanije i da se smanji opterećenje pojedinih komponenti.

Stoga je možda najpametnije prekinuti naviku vožnje "na rezervi" i gorivo sipati prije nego što kazaljka dođe do samog dna, piše "Jutarnji.hr".