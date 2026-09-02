Stevandić: Ustavni sud BiH objavio je rat Srpskoj

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana Predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj.

"Uopšte ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud BiH nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se radi o presedanu i pokušaju rušenja Ustava na štetu jednog entiteta", naglasio je Stevandić.

On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi - mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića.

"Razmišljamo o tome da za to postoji podrška spolja, ali smo sigurni da tu podršku nisu pružile SAD, Rusija i Kina", naveo je Stevandić.

Na pitanje novinara da li bi ovakvih apelacija bilo da postoji Zakon o Ustavnom sudu BiH, Stevandić je rekao da se takvi eksperimenti nikada ne bi izvodili.

"Mi nećemo podleći pritisku i sačekaćemo da se situacija smiri. Ako Ustavni sud BiH ne odbaci ovu apelaciju, nama je sve jasno i moraćemo da promijenimo i politički diskurs. Mi se ne bojimo nikoga, ali želimo da sačuvamo vrijeme za dogovor", istakao je Stevandić.

Sjednica Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja održana je danas kako bi se odgovorilo Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirovićev zahtjev se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, usvojenoj bez konsenzusa, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske, te odluke parlamenta o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske od 7. jula, prenose Srna.