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U Crnoj Gori nestao državljanin Francuske: Porodica ne zna ništa o njemu od 10. avgusta

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02.09.2026 12:47

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Francuski državljanin Paul Andrea Legrand nestao je u Tivtu i u toku je potraga za njim, potvrdili su iz Odjeljenja bezbjednosti Tivat koje je u utorak 1. septembra od Uprave policije Crne Gore obaviješteno o nestanku Francuza.

Prethodno je Legrandova sestra preko Fejsbuk grupa na kojima se okupljaju strani državljani što borave ili posjećuju Crnu Goru, pokušala da dobije više informacija o svom bratu koji se, kako je navela, porodici ne javlja već skoro mjesec dana, pišu Vijesti.

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Legrand je navodno, boravio u smještaju u tivatskom naselju Mažina.

Porodica koja je sa nestalim mladićem zadnji put kontaktirala 10. avgusta, navodi da je Paul visok oko 190 centimetara i ima smeđe oči i kosu. Prema posljednjim saznanjima, ima dugu bradu i kosu.

Nakon što se nije javljao na poruke i mejlove koje su mu uputili 28. avgusta, porodica je Legrandov nestanak prijavila Ministarstvu spoljnih poslova Francuske, koje je pokrenulo proceduru i stupilo u kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore.

Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Paulu Legrandu da je dostave najbližem Odjeljenju bezbjednosti.

Načelnik OB Tivat Mitar Tadić danas je lokalnom javnom servisu radio Tivat kazao da se "sprovode potražne mjere i radnje u cilju pronalaska imenovanog lica".

"Obrađeno je više obavještajnih informacija, upućene su provjere prema zemljama regiona i na teritoriji Crne Gore, a traganje se nastavlja. Raspisana je objava za nestalim licem", naveo je Tadić.

On je apelovao na građane da je u slučaju da bilo ko posjeduje bilo koje saznanje u vezi nestalog lica, važno da o tome obavijesti najbližu policijsku stanicu ili OB Tivat.

(Telegraf.rs)

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Crna Gora

nestao muškarac

Policija

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