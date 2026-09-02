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Bitno: Protest prevoznika

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Izvor:

ATV

02.09.2026 15:25
Битно: Протест превозника
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o protestima prevoznika.

Godinu dana prevoznici sa Zapadnog Balkana pokušavaju da objasne Briselu da za volanom nisu turisti. Protestovali su, blokirali granice, pregovarali i čekali rješenje. Dočekali su septembar i isto pravilo, 90 dana u Šengenu tokom 180 dana. Ukoliko ni danas, nakon zasjedanja Evropske komisije, ne bude konkretnog rješenja, kamioni iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije blokiraće granice sa EU.


Šta je stalo u godinu dana pregovora, a šta bi moglo stati za manje od dvije sedmice?

Za „Bitno” govore: Nikola Brković, član Uprave Konzorcijuma „Logistika BiH”, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, Zijad Sinanović, direktor Sektora za transport i komunikacije Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Mirela Šarić, advokat specijalizovan za pravo stranaca i boravišna pitanja u EU i Neđo Mandić, predsjednik Poslovnog udruženja „Međunarodni transport” iz Srbije

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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