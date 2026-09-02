Od obećanih 50 stajališta ni traga: Kada stižu električni autobusi i tramvaji?

Prema dosadašnjim najavama, električni tramvaji i autobusi trebali bi stići u Banjaluku, ovog mjeseca. A kakva će ih stajališta dočekati?

Podsjećanja radi, gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković najavio je uvođenje noviteta u gradski i prigradski prevoz na području najvećeg grada Republike Srpske, a prema njegovim navodima, realizacija bi trebala početi tokom septembra mjeseca ove godine.

U gradu još uvijek ne saobraćaju električni tramvaji i autobusi, ali su zato prisutni višegodišnji problemi. Dotrajala i stara autobuska stajališta.

Devastirana stajališta

Autobuska stajališta, koja u mnogim naseljima više izgledaju kao mjesto zločina nego objekti za upotrebu i dalje čekaju na rekonstrukciju.

Autobusko stajalište ATV

Krovna konstrukcija dotrajala, iskrivljene metalne šiške, razbijena i devastirana staklena konstrukcija te uništene klupe dočekali su školarce i sve one koji svakodnevno koriste gradski prevoz i ovog septembra.

Umjesto vožnje u novim, pompezno najavljenim prevoznim sredstvima, građani će izgleda još dugo autobuse čekati pod devastiranim stajalištima.

Ukoliko se neko sjeća, da napomenemo, gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je prije godinu dana da će Banja Luka dobiti nova autobuska stajališta, ali i jedinstvene štandove za uličnu prodaju, koji će dodatno uljepšati grad na Vrbasu, saopšteno je iz Gradske uprave.

“Nabavljamo nova autobuska stajališta koja će biti postavljena u blizini naših parkova. Zahvaljujući modernom dizajnu, ona će se savršeno uklopiti u ambijent i dodatno krasiti naše prelijepe zelene oaze. Takođe, dizajnirali smo nova autobuska stajališta za prigradske i gradske mjesne zajednice, kao i za naša sela. Ukupno preko 50 autobuskih stajališta”, poručio je gradonačelnik prije punih godinu dana.

Od novih stajališta ni traga ni glasa...

Da li je bilo moguće možda milione uložene u estetiku, a na kojoj se punom parom radi u Banjaluci, uložiti u rekonstrukciju postojećih stajališta, kako bi građani mogli bez bojazni od povređivanja koristiti ona koja već imaju.

Pitanje je na koje nemamo odgovor, ali septembar je pred nama.

Možda uz najavljene novitete stignu i nova stajališta.

Septembar je stigao, najavljeni prevoz još uvijek ne, a građanima ostaje da vide hoće li sa njim, ako i dođe, stići i davno obećana nova stajališta.