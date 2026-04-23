Predizborni trik ili realnost? Stanivuković najavio tramvaje, evo šta kaže struka

Reakcije građana su varirale od kritika na dosadašnji rad, pitanja o najavljenim poskupljenjima trenutnog prevoza, a oglasila se i struka s pitanjem – Kako gradonačelnik planira tako složenu izmjenu u saobraćaju realizovati do septembra, kako je i sam najavio.

Banja Luka Stanivuković: Nabavljamo tramvaj bez šina, ovo su moguće linije

S obzirom da uvoz tramvaja i autobusa nije kao što je uvođenje trotineta i bicikala te je za njih neophodno obezbijediti daleko složenije i zahtjevnije uslove, to gradonačelnika Stanivukovića nije spriječilo da najavi ovu, po svemu sudeći izbornu patku.

„Prevoz putnika je limitiran brojem putnika na sat. Dakle, ako imate do 2.000 putnika na nekoj relaciji na sat, onda je dovoljan autobuski prevoz. Ako imate od 2.000 do 4.000 putnika na sat, onda je izvodljivo i ekonomski opravdano uvođenje art vozila. To je neka kombinacija između tramvaja i autobusa. Tek ukoliko imate oko 4.000-5.000 putnika na nekoj relaciji onda je opravdano uvesti art vozila“, kazao je Milija Radović, zamjenik direktora Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Kako on navodi, već je kraj aprila, pred nama je maj mjesec, septembar je vrlo blizu, a da bi se realizovao jedan takav projekat kao što je uvođenje tramvaja, potrebno je neko određeno vrijeme, odnosno daleko duže od najavljenog roka. Prvo, što je neophodno uraditi je Studija izvodljivosti pomoću koje će se ustanoviti da li uopšte postoji opravdan razlog za uvođenje električnih tramvaja i autobusa u Banjaluku. U pomenutoj Studiji se ispituje brojnost putnika, te da li je ona dovoljna i ekonomski opravdana da bi se na planiranim lokacijama uveli tramvaji.

„Tramvaj mora imati svoju trasu kojom će se kretati, kuda će ići šine. Zato je potrebno uraditi eksproprijaciju. Sve to traje jedan duži vremenski period od Studije izvodljivosti, koja treba prvo da pokaže da li je to opravdano uopšte u Banjaluci. Ono što gradonačelnik najavljuje se odnosi na art vozila, dakle kombinaciju autobusa i tramvaja, odnosno tramvaj bez šina. Tačnije autobus kapaciteta 200-250 putnika. Šta je problem sa ovim vozilima? Oni imaju tzv. virtuelnu šinu. Radi se o senzorima u kolovozu gd‌je se odredi putanja kojom će se kretati ta vozila, a ona se moraju pridržavati pomenute putanje“, naglasio je Radović.

Kako je on dalje pojasnio, virtuelne putanje se odnose na senzore i druge vrste pomagala pomoću kojih se kreću električni tramvaji.

„Mi ne znamo da li je trasa definisana. Osnovni problem kod ovih vozila kao i kod klasičnih tramvaja jeste da to mora biti odvojena trasa. Vi ako kupite takvo jedno vozilo i zaglavite ga u ovu našu gužvu, šta ste postigli? Niste ništa postigli. Pored potrebne trase i senzora, potrebno je fizički ih odvojiti od drugih vozila ili strogo nadzirati kako se ne bi druga vozila mogla kretati njihovom trasom“, jasan je Radović.

Pored svega navedenog, neophodno je izmijeniti i sve signalne znakove u saobraćaju,pojašnjava Radović jer pomenuta vozila imaju prednost u odnosu na druge učesnike u saobraćaju kako bi ispunila svoju svrhu, odnosno na vrijeme prevozila putnike.

Obratili smo se juče i nadležnima u Od‌jeljenju za saobraćaj i puteve Grada Banjaluka, kako bi nam odgovorili na pitanja da li posjeduju takvu studiju i na koji način će ove izmjene uticati na trenutni, vrlo opterećen saobraćaj u Banjaluci, a njihov odgovor na postavljena pitanja do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

Ono što je važno napomenuti jeste da Grad Banjaluka trenutno ne izvršava svoje obaveze prema prevoznicima te da se oni zbog toga nalaze u veoma teškoj situaciji, a što su nam potvrdili i iz Autoprevoza.

Kako iz Autoprevoza navode, Grad Banjaluka nikad nije odgovorio na njihov dopis, a koji se odnosi na poskupljenja karata gradskog prevoza zbog poskupljenja koje datira još iz novembra mjeseca prošle godine te povećanja plata radnicima od 1.januara, a što im je otežalo funkcionisanje i zbog čega su se morali kreditno zadužiti. Stanivuković je nedavno obećao pomoć prevoznicima u vidu subvencija, a što se još uvijek nije realizovalo, a to obećanje zamaskirao je najavama o električnim tramvajima i autobusima.

I dok se slažu obećanja jedno na drugo, građani će još neko vrijeme živjeti u neizvjesnosti i to da li će im funkcionisati trenutni gradski prevoz i da li će ulicama Banjaluke od septembra saobraćati neka nova vozila i koliko će karta koštati za njih.