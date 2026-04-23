Minić: Od decembra 2022. Vlada Srpske u Banjaluku uložila 510 miliona KM

"Banjalučani i ne znaju šta smo sve uradili. To najčešće prođe ispod radara. Kada idemo u bilo koji grad ili opštinu tražimo od naših službi da kažu koliko je urađeno u samo ovom mandatnom periodu od 2022. do 2026. godine. Samo u Banjaluku od 2022. do danas je uloženo 510 miliona KM. To su ustanove, to su javan preduzeća. Kada otvorite Srednju školu unutrašnjih poslova kada otvorite neku javnu ustanovu, to znači da će doći 200-300 đaka ili učenika, da će svaki vikend biti 300-400 ili 500 roditelja koji će to doći vidjeti, mi od Banjaluke pravimo uistinu pravi centar", rekao je Minić.

Predsjednik Vlade kaže da će uskoro samo na ime građevinske dozvole za zgradu Naučno-tehnološkog parka, u gradski budžet uplatiti milion KM.