Minić: Nova radna mjesta uz pomoć Naučno-tehnološkog centra

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je će Naučno-tehnološki centar u Banjaluci biti osnovan s ciljem razvoja ekonomije zasnovane na znanju i da će doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta i dolasku kvalitetnih stručnjaka.

Minić je napomenuo da je Vlada Republike Srpske donijela odluku o izgradnji moderne zgrade za potrebe Naučno-tehnološkog parka u Univerzitetskom gradu u Banjaluci.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izgradnji moderne zgrade za potrebe Naučno-tehnološkog parka u Univerzitetskom gradu u Banjaluci.

Cilj je privlačenje inovativnih kompanija, razvoj ekonomije zasnovane na znanju, podrška startapima i spin-off kompanijama, kao i jačanje… — Savo Minić (@minic_savo) April 20, 2026

"Cilj je privlačenje inovativnih kompanija, razvoj ekonomije zasnovane na znanju, podrška startapima i spin-off kompanijama, kao i jačanje saradnje između nauke i industrije", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.