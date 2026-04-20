Taktička vježba MUP-a danas u Laktašima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas do 15.00 časova, na području naselja Jablan, grad Laktaši, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice, saopštili su iz MUP-a Republike Srpske.