Dodik: Istinu o Jasenovcu niko neće moći da zataška

Danas su u Donju Gradinu došli prijatelji, koji su poručili da se zločin ne smije zaboraviti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Hvala prijateljima iz Izraela, SAD, Rusije, a posebno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Istinu o Jasenovcu niko neće moći da zataška jer srpski narod ima Republiku Srpsku i Srbiju, imamo dostojanstvo i nećemo dopustiti reviziju istorije", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, danas je obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.