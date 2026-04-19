Dodik: Istinu o Jasenovcu niko neće moći da zataška

19.04.2026 19:49

Додик: Истину о Јасеновцу нико неће моћи да заташка
Foto: ATV

Danas su u Donju Gradinu došli prijatelji, koji su poručili da se zločin ne smije zaboraviti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Hvala prijateljima iz Izraela, SAD, Rusije, a posebno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Istinu o Jasenovcu niko neće moći da zataška jer srpski narod ima Republiku Srpsku i Srbiju, imamo dostojanstvo i nećemo dopustiti reviziju istorije", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, danas je obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Milorad Dodik

Donja Gradina

Donja Gradina logor

Republika Srpska

Srbi

